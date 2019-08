Căpitanul Universității Craiova, Nicușor Bancu, s-a arătat mulțumit de remiza de la FC Botoșani, scor 1-1, și a punctat că dacă echipa sa nu era obosită altul ar fi fost deznodământul.

„Nu am început bine, am primit gol, dar până la urmă am egalat și în repriza secundă eu zic puteam să mai înscriem, pentru că am dominat. Ei au avut decât la final câteva faze pe fondul nostru de oboseală, dar, per-total, eu zic ce este un scor echitabil. Se vede că suntem obosiți. Suntem 8-9 jucători care am evoluat în aproape toate meciurile și acest lucru se simte. Să joci într-o lună și ceva 9-10 meciuri este foarte greu. Suntem bucuroși că nu ne-am accidentat și că nu am pierdut astăzi aici. Știam că Botoșani este neînvinsă, că are jucători foarte buni și ne așteptam la un meci atât de greu. Suntem bucuroși că nu am pierdut, dar dacă eram noi odihniți altfel de fotbal arătam. Am făcut un egal acum, dar data viitoare o să spargem gheața și o să câștigăm“, a spus Bancu.

Întrebat de meciul cu Astra, programat vineri, de la ora 21.00, Bancu s-a arătat optimist.

„O să vină și victoriile, dar a fost greu, pentru că am jucat din trei în trei zile. La Atena puteam să câștigăm lejer cu 6-1… La câte ocazii am avut acolo ne-au felicitat cei de la AEK și ne-au spus că meritam să mergem mai departe. Din păcate, în fotbal, dacă nu marchezi nu ai cum să câștigi. Acolo am suferit noi, la finalizare. Cu Astra este un meci de trei puncte și trebuie să adunăm cât mai multe dacă vrem să ne batem sus“, a încheiat Bancu.