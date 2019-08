” Am avut o gardă minunată…

Am fost înjurată, amenințată, supusă traficului de influență, presiunii de a rezolva cazuri fără investigații corespunzătoare… deși lucrez în UPU unde sunt protejată (de paznici sexagenari, cu AVC) avem CT (nefuncțional de două luni), radiologie, toți pacienții (fără pile) sunt egali și nimeni nu încearcă să-mi influențeze actul medical! 🤣🤣🤣

Pacienți bolnavi de luni sau ani, nerăbdători să fie investigati, mulți bătuți, mulți băuți, chiar și un medic urolog ce m-a amenințat, cerându-mi să-i suturez o plagă fiului său de 18 ani, chiar din minutul în care a intrat în UPU… Pacienții gravi tac, nu au putere să fie revendicativi… cei mai dezavantajați în fața sistemului…

Toată lumea cere atenție instant deși eu am doar două mâini, două urechi, doi ochi și, din păcate, un singur cap…

O zi minunată!!! Sper ca mâine să am din nou putere…