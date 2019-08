Satul Kollnburg din Bavaria Inferioară a ajuns în centrul atenţiei după ce a încercat să atragă un medic de familie, punând accent pe faptul că primăriţa sa, Josefa Schmid, în vârstă de 45 de ani, este necăsătorită, informează Agerpres, citând DPA.



„Efectul acestei mici adăugiri a fost într-adevăr extrem de surprinzător”, a declarat Schmid joi pentru DPA. „Chiar nu am ne-am bazat pe acest lucru şi am fost un pic copleşiţi”, a mărturisit ea.



Conducerea satului cu o populaţie de sub 2.800 de locuitori, situat la circa 140 de kilometri nord-est de München, a publicat într-o revistă medicală un anunţ publicitar în care anunţa că Kollnburg este în căutarea unui medic generalist, adăugând observaţia că „primăriţa este încă necăsătorită”.



Schmid a povestit că mai mulţi medici au răspuns la anunţul publicitar, însă unii dintre aceştia păreau mai interesaţi de statutul său marital decât de post.