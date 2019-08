Pestă porcină la Zoo Galați, 29 de animale vor fi eutanasiate

„Confirmarea privind prezența virusului a venit aseară (marți seara-n.r.), azi cei de la Direcția Sanitară Veterinară au ajuns la Zoo pentru a eutanasia toți porcii. Avem 28 de vietnamezi și un singur mistreț, toți vor fi eutanasiați. Nu știm cum a intrat virusul în complex, noi am luat măsuri, am izolat porcii, am pus covoare cu dezinfectant. Până la urmă unul dintre porcii vietnamezi s-a îmbolnăvit, a murit și am primit confirmarea. Vom lua alte măsuri, vom izola zona în care sunt cuștile porcilor, vom pune alte covoare în complex”, a declarat, pentru Mediafax, directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii Galați, Mădălin Șerban.