Cum motiveaza instanta lasarea in libertate a femeii care si-a abuzat sexual bebelusul de 3 luni

Tanara care s-a filmat cand intretinea acte sexuale cu copilul sau de 3 luni, inregistrare video pe care i-a dat-o unui barbat din Campulung Muscel care sustinea ca este actorul Mihai Bendeac, a recunoscut si a regretat acuzatiile in fata magistratilor de la Tribunalul Braila, potrivit ziare.



Florentina C. este acuzata de procurorii DIICOT de pornografie infantila si viol. Tribunalul Braila a decis ca femeia poate fi cercetata sub control judiciar urmatoarele 60 de zile.

Instanta i-a impus femeii interdictia de a se apropia de cei doi copii: baietelul de 3 luni – care apare in inregistrari si cel de-al doilea copil in varsta de 5 ani. Asta in contextul in care bebelusul a fost luat de la femeie si s-au luat masuri de protectie din partea statului.

