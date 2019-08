De ani de zile sunt hărţuită de cei de la asociaţie şi de vecinii din bloc. Au vrut să-mi spargă uşa. Mi-au fugărit copilul. Am fost dată afară din asociaţie. Vecinii şi cei de la asociaţie (preşedinte, administrator – n.r.) sunt mereu cu ochii pe mine. Eu am avut o perioadă mai grea, am trecut printr-un divorţ, printr-un partaj, am avut o situaţie financiară dificilă, am un copil în întreţinere şi nu mi-am permis să modernizez locuinţa. Iar ei au sărit toţi pe mine că miroase, că am gândaci, că nu-mi repar balconul, a explicat Daniela Forţan, proprietara din blocul 32IV.