„Da, am făcut o analiză şi am ajuns la concluzia că pe cantităţile generate pe ultimele trei-patru luni de colectare nu se acoperă costurile serviciului. Cantităţile sunt foarte mari pe reziduale. Noi am făcut o analiză şi am transmis UAT-urilor punctul nostru de vedere şi solicitările noastre. Eu mediez între operator şi primării şi le prezint situația. Eu asta văd din bonurile care îmi vin şi de la ECO SUD, şi de la IRIDEX. Când s-a stabilit taxa, s-au avut în vedere nişte cantităţi estimate pe rezidual şi reciclabil, adică 50% şi 50%. În realitate, avem 90% rezidual şi restul reciclabil.

Situaţia este inversată rău de tot. Făcând o analiză din punct de vedere financiar, cantităţile nu acoperă costurile. Eu asta văd din facturile generate. UAT-urile au taxa de salubrizare aprobată. Acum rămâne la latitudinea lor cum o modifică. Sumele sunt mari fiindcă şi cantităţile de gunoi sunt mari. Eu nu le-am impus un termen, noi vom presta continuu, dar facturile vin lună de lună, dacă nu le plătesc sper să nu se ajungă la un prag critic. Trebuie menţionat că majorarea taxei se impune cu atât mai mult cu cât taxa nu cuprinde ultima modificare de tarif, 11,8 lei/tonă aprobat depozitului de la Mofleni de către municipiul Craiova“, a declarat, pentru GdS, Adela Plăcintescu, director executiv ADI ECODOLJ.