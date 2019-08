Mierea albastră – minune a naturii sau o malformație determinată de activitățile umane

La drept vorbind, este o curiozitate majora, insa nu o minune a naturii, ci o „malformatie” determinata de activitatile umane: in zona Ribeauville (Haut-Rhin) din Franta, albinele au ajuns sa produca o miere de culoare albastră, din pacate, improprie comercializarii, potrivit cunoaste lumea.

La originea straniului fenomen inregistrat in Alsacia se afla marca de dulciuri M&M’s, proprietate a multinationalei americane Mars Incorporated. Grupul s-a angajat in dezvoltarea durabila, in special prin valorizarea deseurilor.

Urmarea: apicultorii au observat ca albinele lor aduceau la stupi reziduuri de culoare albastra, verde, maro ciocolatiu, adica aceleasi culori cu ale faimoaselor bomboane M&M’s, in cantitati suficient de mari pentru a compromite puietul apicol.

Daca la inceput s-a gandit cineva la un soi de pitoresc local, totul a deviat rapid catre disperare, atunci cand si mierea produsa de albinele „multicolore” a capatat nuante neobisnuite.

Aceasta, dupa ce numeroase populatii apicole au fost decimate din cauza pesticidelor. Investigatii mai atente au dus la constatarea ca micile zburatoare frecventau o unitate de metanizare a deseurilor organice, ale carei subproduse zaharoase reziduale, preluate si prelucrate de ele, au dus la producerea mierii de aceeasi culoare cu cea a deseurilor.

Un schimb prealabil de scrisori intre firma respectiva si primaria din Ribeauville confirma ca producatorii de dulciuri sunt constienti de continutul rezervoarelor cu deseuri, insa dupa aparitia efectiva a „mierii albastre” directiunea intreprinderii „nu a dorit sa faca niciun comentariu”… (Adrian-Nicolae POPESCU)