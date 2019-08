Dispariția fetei din Dioști s-a transformat în „cazul Luiza“ după aproape patru luni

„Eu 12 ani am lucrat în Italia și acum am mers pentru un contract de trei luni în Anglia, cu sora mea. Vă dați seama, tot pentru ea, pentru un trai mai bun, pentru că în Italia nu prea mai era așa bine plătită ziua. (…) Noi șapte luni pe an eram plecați, cinci luni pe an eram în prezența lor. Eu în vacanțe le aduceam, tot timpul cât am fost plecată, în Italia… În momentul în care au crescut un pic mai măricele, aveau vreo 12 ani, ceva de genul ăsta, am vrut să le duc acasă. Ele au început să plângă. Vă dați seama, mi s-a rupt inima, și atunci am decis să le iau acolo. Crescând un pic, Luiza a zis – „Mami, mie aici nu prea îmi place. Nu e școala ca-n România. A făcut a V-a, a VI-a și a VII-a, ceva de genul ăsta, în Italia, iar când am adus-o înapoi în România a pierdut un an“, a povestit Georgeta Melencu.