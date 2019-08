A doua seară a Festivalului UNTOLD a fost una magică pentru zecile de mii de oameni care au trăit fiecare moment la intensitate maximă.

Festivalul UNTOLD continua. Olandezul Armin van Buuren, unul dintre cei mai admiraţi artişti, a fost aşteptat cu sufletul la gură de cei din public, care spun că DJ-ul este sufletul festivalului, potrivit site-ului stirileprotv.ro. Şi au petrecut până dimineaţă…

Spectacolul lui Van Buuren a adus lacrimi de fericire pe fețele oamenilor din public. Orchestra care îl însoțea a cântat imnul României și zecile de mii de fani au reacționat imediat!

Armin van Buuren a promis în acest an un show special, iar de când a făcut primul pas pe scenă, publicul a fost în delir!

Deschiderea UNTOLD 2019 (Foto Mediafax)



Pentru unii, emoțiile de la UNTOLD au fost copleșitoare…

Reporter: “Plângi?”

Fan: ”Sunt fericită! Ne simțim extraordinar!”

Fan: “Cât timp durează o să stau aici! E preferatul meu și pentru el am venit aici! Am fost și acum 2 ani și am stat 5 ore și jumătate a fost genial!”

Pe scenă au făcut spectacol și artiști precum Stormzy sau Busta Rhymes. Extrem de așteptat a fost Timmy Trumpet, care a mărturisit că și-a dorit mereu să ajungă în România.

Timmy Trumpet: “Te iubesc. Am mai fost în țară voastră pentru o singură oră și toată viață mi-am dorit să vin în România. Am mai văzut țară doar în filme înainte și sunt extrem de încântat, în special de acest festival”.

Spectatorii au venit la UNTOLD din mai multe tari

Indiferent din ce colț al lumii au venit, toți cei prezenți la UNTOLD și-au făcut prieteni și spun că asta e unul dintre cele mai frumoase lucruri la festival.

Fani polonezi: “Mulțumesc România pentru această petrecere! Este în flăcări! Cea mai tare petrecere din lume. Nebunie curată!”, mai informeaza stirileprotv.ro.

Sâmbătă seara pe scenă sunt așteptați Bastille, Don Diablo și Fedde le Grand.