Rudele Luizei cer DIICOT să fie informaţi: „Nu am fost chemaţi la identificarea bunurilor”, informeaza Mediafax. Un cordon de jandarmi este format in fata portilor de la Casa Groazei, din Caracal. Rudele Luizei au încercat să intre în curtea unde este inculpatul şi au fost oprite de forţele de ordine.

Scene impresionante au avut loc, sâmbătă, la poarta casei lui Gheorghe Dincă, unde au ajuns rudele Luizei, adica mama şi bunicii celei de-a doua tinere sechestrate de Dinca. Ei au încercat să ajungă la bărbatul care a spus că le-a ucis pe pe cele două fete. „Vrem să stăm faţă în faţă”, a spus bunicul Luizei.

Mama şi bunicii Luizei au ajuns, sâmbătă, la locuinţa lui Gheorghe Dincă, unde se fac cercetări în prezenţa bărbatului care a mărturisit două crime.

Localnicii din caracal au depus multe lumanari la Casa Groazei, in memoria Alexandrei

Rudele Luizei au încercat să intre în curtea unde este inculpatul. Insa ele au fost oprite de forţele de ordine, transmite Mediafax. „Unde sunt, ce au făcut? Dau vina unul pe altul. Ocupă funcţii pe care nu le merită, nu le merită nenorociţii. Plângem de patru luni. Am fost minţiţi, înşelaţi, amăgiţi, aburiţi. Ne-au minţit. Ruşine să le fie că ocupă funcţii şi iau o poală de bani. Unde e primarul? Primarul nu ştia ce are în grădina lui? Nu ştia? Unde e şeful Poliţiei? Unde sunt ordinarii ăştia, nemernicii? I-au plimbat pe oamenii ăştia prin tot oraşul. Am vrut să stăm şi noi faţă în faţă cu nemernicul ăsta (cu Gheorghe Dincă – n.r.). Să îl vedem şi noi, să îi vedem fizionomia”, a spus bunicul Luizei.

În faţa porţii lui Gheorghe Dincă, mama Luizei a leşinat şi a primit îngrijiri medicale de la un echipaj de ambulanţă.

„Nu mai ştim ce să mai credem, ceva oficial, ceva concret vrem, ceva să ştim ce facem, că stăm. Întrebări sunt, dar răspunsuri nu. Nu ne-a contactat nimeni. Trăim de pe o zi pe alta, trăim cu speranţa… (…) Pentru noi nu mai e zi, pentru noi nu mai e noapte”, a spus Mama Luizei.

Femeia este de părere că Gheorghe Dincă ezită în declaraţii pentru că „ori acoperă pe cineva, ori vrea să muşamalizeze”.

„Nu ştiu ce să vă spun, dar de apărat apără pe cineva. Se sacrifice unul pentru ceilalţi. Alexandra au avut pe domnul Cumpănaşu, noi n-am avut pe nimeni, uitaţi-vă trei luni şi jumătate că n-am aflat nimic şi uitaţi-vă în ce situaţie am ajuns. Eu cu speranţa trăiesc, că fiica mea trăieşte, dar încredere în autorităţi nu am”, a mai spus mama Luizei.

Mama şi bunicul Luizei, a doua fată dispărută din Olt, au transmis o solicitare procurorului şef DIICOT Felix Bănilă în care cer să fie informaţi, să se facă o reconstituire privind incinerarea şi să fie chemat un medic legist, potrivit Mediafax.

In acelasi timp in fata Casei Groazei din caracal, unde au avut loc atrocitatile, oamenii continua sa aprinda lumanari. o papusa mare este amplasata in mijlocul lumanarilor, iar in jur este forfota.

Jandarmi la Caracal (Foto Relu Soare, GdS)

Jandarmii s-au pozitionat in fata portilor casei lui Gheorghe Dinca, cunoscuta drept Casa Groazei. Ei au format un cordon, pentru a nu intra nimeni in curtea in care anchetatorii inca au mai cautat probe si sambata.

Sambata, DIICOT a anuntat oficial ca oasele gasite in curte lui Dinca erau ale Alexandrei, confirmand ipoteza ca fata nu mai este in viata. Din acest motiv localnicii au continuat sa aprinda lumanari.

O papusa a fost asezata in fata portii, printre lumanari, in memoria Alexandrei (Foto Relu Soare, GdS)

O echipa de anchetatori se afla, in aceste momente, pe un camp cultivat floarea-soarelui. Ei cauta metru cu metru probe care i-ar putea conduce la gasirea Luizei Melencu, cea de-a doua fata sechestrata de Dinca.