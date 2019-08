Ministerul Afacerilor Externe a reacţionat, sâmbătă, în contextul declaraţiilor premierului bulgar Boiko Borisov, potrivit căruia turiştii români împrăştie pesta porcină, spunând că aceste afirmaţii sunt dezamăgitoare, românii fiind cei care contribuie la PIB-ul Bulgariei, informeaza Mediafax.

Premierul Bulgariei, Boiko Borisov, a acuzat recent ca pesta porcina din Bulgaria ar fi fost adusa de turistii romani care trec granita in tara vecina.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a reactionat la atacurile ale premierului bulgar la adresa romanilor care calatoresc in Bulgaria. „Dincolo de argumentele tehnice ce vor fi oferite de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor pentru a răspunde la afirmaţiile nefericite ale premierului Bulgariei, Boiko Borisov, nu putem să nu ne manifestăm surprinderea şi dezamăgirea pentru modul în care premierul bulgar s-a referit la turiştii români, mai ales în condiţiile în care acestia contribuie substanţial la PIB-ul Bulgariei”, se arată în postarea MAE, pe Facebook.

Reacţia MAE vine în contextul în care premierul Bulgariei, Boiko Borisov, a declarat recent că turiştii români sunt principalii vinovaţi de răspândirea virusului pestei porcine.

„Sunt convins că pesta porcină a fost adusă de turiştii români. 57.000 de maşini trec din România zilnic pe podul peste Dunăre. Turiştii vin, mănâncă, aruncă. Nu avem ce să face „, a spus Borisov, potrivit ziarului local „Sega”. Romanii trec in Bulgaria pe podul de la Giurgiu si pe cel de la Calafat.

O buna parte a romanilor isi petrec vacantele pe litoralul bulgaresc. Cei mai multi sunt atrasi de serviciile hoteliere si de mancarea in regim All Inclusive. Romanii sunt atrasi curatenia din statiunile bulgaresti, precum si de apa Marii Negre. In multe statiuni apa marii este mai curata decat in Romania si fara alge.