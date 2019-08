O persoana este posibil sa se fi inecat in Jiu, in localitatea Isalnita, in zona barajului. S-a deplasat la fata locului un echipaj de cautare-salvare de la Sectia Pompieri Craiova si Ambulanța SMURD de la Detasamentul 1 Pompieri Craiova. Pana la aceasta ora s-a intervenit la locul presupusului inec, informeaza ISU Dolj.

Pompierii au reusit sa scoata din apa persoana inecata. Potrivit informatiilor primite de la pompieri, persoanei respective i s-au facut manevre de resuscitare.

Este vorba de un bărbat in varsta de 58-60 de ani, din judetul Gorj. Din primele date, se pare că acesta se afla la pescuit și ar fi căzut în Jiu, mai informeaza ISU Dolj.

In urma cu cateva minute, ISU a comunicat ca viata barbatului nu a mai putut fi salvata.