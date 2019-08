Am profitat de joaca aceasta cu apa, de faptul că actorii erau în niște momente incredibile și extrem de spectaculoase și am făcut câteva fotografii, pe care mă bucur că le pot expune în premieră absolută la Iași. Împreună cu prietenii de la Pleiada Boutique Hotel, am decis să facem și mai spectaculoasă această expoziție! Ea va putea fi vizitată sub apă, în minunata piscină din interior, cu măști speciale de snorkeling, puse la dispoziție de gazde pentru cei curioși. O asemenea expoziție subacvatică este o premieră pentru orașul Iași și sper ca publicul să vină să o vadă, accesul fiind pe bază de invitații și rezervări. Singura condiție este ca vizitatorii să poarte costum de baie, precizează fotograful Florin Ghioca.