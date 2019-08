Taxă pe băuturile răcoritoare de la 1 septembrie / Crește acciza la țigarete

Guvernul va adopta luni o Ordonanță prin care se vor introduce noi măsuri economice. Una dintre ele este introducerea unei taxe pe băuturile răcoritoare cu conținut ridicat de zahăr, potrivit unor surse oficiale. Aceasta ar urma să intre în vigoare de la 1 septembrie, Potrivit hotnews.

Taxă pentru băuturile răcoritoare cu conținut ridicat de zahăr va însemna cel puțin 5 grame de zaharuri la 100 mililitri de produs.

„Are ca scop descurajarea consumului de alimente nesănătoase. Taxa va îmbrpca forma unei accize nearmonizate. Cele care au conținut de zaharuri între 5-8 grame de zaharuri pe 100 ml de produs acciza va fi 0,8 lei/litru. Pentru băuturile de peste 8 grame la 100 mililitri va fi de 1 leu pe litru”, au precizat sursele citate.

Ordonanța va conține și creșterea accizei la țigarete de la 1 septembrie.

„La țigarete trebuie ca nivelul accizelor să fie cel puțin 60% dintr-un preț mediu ponderat care se calculează de la an la an. Suntem puțin sub, trebuie să ridicăm nivelul ca să ne compatibilizăm cu directivele europene. Crește de la 483,74 lei/mia de țigarete, la 503,97 lei/mia de țigarete”, spun acestea.