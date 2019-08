Sute de pacienţi din Balasan, un sat component al Băileştiului, au ajuns în situaţia de a fi consultaţi în stradă de medicul de familie. Acest lucru se întâmplă de aproximativ o lună, de când medicul a fost nevoit să evacueze spaţiul în care îşi desfăşura activitatea şi care se afla într-o grădiniţă. Decizia ca acesta să elibereze locaţia a fost luată în Consiliul de Administraţie al Şcolii Generale nr. 3, în subordinea căreia se află grădiniţa respectivă. Conducerea unităţii de învăţământ invocă lipsa existenţei unui contract de închiriere încheiat cu medicul Emilia Cristiana Sălceanu pentru respectivul punct sanitar. Pe de altă parte, acesta din urmă spune că şi-a desfăşurat activitatea aproximativ 20 de ani aici fără a încheia vreun contract. În mijlocul birocraţiei sunt prinşi oamenii, care se plâng că le este îngreunat accesul la actul medical şi cer să fie redeschis cabinetul.

Sute de localnici din Balasan sunt revoltaţi, după ce punctul sanitar în care îşi desfăşura activitatea medicul lor de familie s-a închis. Oamenii, mulţi dintre ei bătrâni şi bolnavi, spun că le este imposibil să ajungă la medic în Băileşti.

În fiecare marţi şi joi, aşa cum au fost obişnuiţi de mulţi ani, oamenii aşteaptă medicul să îi consulte. Însă, în lipsa unui spaţiu special alocat, pacienţii sunt consultaţi pe unde se poate. „Ne descurcăm greu. Eu sufăr de inimă şi îmi va fi dificil să ajung la Băileşti, la 7 km distanţă. Dispensarul funcţiona aici de foarte mulţi ani.

Construcţia asta e a unor boieri, rămasă după timpuri. Doamna doctor pentru noi a fost perfectă. Venea la noi în fiecare marţi şi joi. Inclusiv acum, de când au închis, a venit şi la cârciumă, la masă, a stat de vorbă cu noi, ne-a consultat în sat, dar nu se poate aşa! A venit de nenumărate ori la domiciliu“, a spus Marin Ilea, de 56 de ani.



Florin Mălăin spune că, de când se ştie, cabinetul medical a funcţionat în aceeaşi locaţie. „Ne prindea foarte bine când era cabinetul aici. Punctul sanitar funcţiona aici de când mă ştiu. Doamna doctor stătea la cabinet până seara. De când s-a închis, vine şi pe stradă, şi acasă. Am dori să fie redeschis cabinetul întrucât cei bătrâni nu au cum să se descurce“, a spus Florin Mălăin, de 28 de ani.

Oamenii spun că la mijloc ar fi nişte neînţelegeri, din care ei au doar de pierdut. „Au făcut rău că l-au închis! Au fost nişte neînţelegeri, o răzbunare politică la mijloc. Unii au cu ce să meargă la Băileşti, alţii nu“, a spus Alexandru Muşuroi, de 82 de ani, din Balasan.

„De 20 de ani sunt acolo şi nu s-a pus niciodată problema încheierii unui contract“

Emilia Cristiana Sălceanu spune că oferă consultaţii pacienţilor din Balasan de aproximativ 20 de ani.

Medicul mergea de două ori pe săptămână în cartierul aflat la şapte kilometri de inima Băileştiului şi povesteşte că activitatea ei în acest loc a început la recomandarea conducerii primăriei de la acea vreme.

„Punctul sanitar funcţionează în incinta Grădiniţei cu program normal nr. 10, ce aparţine de Şcoala Gimnazială nr. 3 din Băileşti.

Aici a fost pe vremuri şi CAP-ul. Această clădire a aparţinut unor boieri, care au donat-o primăriei pentru copiii din sat.

De 20 de ani sunt acolo şi nu s-a pus niciodată problema încheierii unui contract de închiriere. Eu am ajuns să lucrez în acest punct la recomandarea conducerii primăriei de la vremea respectivă. Primarul a decis să merg să acord asistenţă medicală, mergeam cu autobuzul şcolii, care mă ducea la 14.30 şi mă lua la 18.30. Nu s-a pus problema de contract de închiriere, de plată la lumină.

Până acum, ordonatorul principal de credite achita toate aceste facturi. În urmă cu ceva timp, directoarea şcolii a făcut o şedinţă de Consiliu de Administraţie şi s-a hotărât să evacuez punctul sanitar. Am primit o hârtie ca de la 1 iulie să îmi scot totul, iar punctul sanitar s-a închis. Eu continuu însă să fac teren“, spune medicul de familie Emilia Cristiana Sălceanu.

„Îmi pare rău de ei, nu îi pot lăsa“

Medicul are peste 2.000 de pacienţi pe listă la cabinetul din Băileşti şi spune că mai bine de 400 sunt din Balasan.

„Acolo am 96 de bolnavi cronici, cu AVC, imobilizaţi la pat, angioplastii coronariene, bolnavi greu de mobilizat, unii cu amputaţii. Nu îi pot obliga să vină la Băileşti. Joi am vaccinat copii de 14 ani pe patru uliţe diferite. Îmi pare rău de ei, nu îi pot lăsa.

Acum las maşina în faţa dispensarului şi ei ştiu că am venit. Mă duc la ei acasă, îi consult şi încerc să îi ajut cum pot. M-am adresat autorităţilor, le-am întrebat unde consult. În drum, în baruri, în maşină? Mi s-a spus să discut cu doamna directoare a şcolii. Doamna directoare mi-a recomandat să trec într-o zi să facem o formă de contract. Eu pot pleca numai după ora 14.00 de la cabinet. Dumneaei are program 8.00 – 12.00 şi nu am cum să o găsesc“, a adăugat Emilia Sălceanu, medic de familie din Băileşti.

Cabinetul medical individual va fi transformat în cabinet şcolar

Clădirea în care funcţiona cabinetul medical se află în subordinea Şcolii Gimnaziale nr. 3 din Băileşti.

Directoarea acestei instituţii, Angela Staicu, spune că decizia ca medicul de familie să evacueze respectivul punct de lucru de la 1 iulie a fost luată în cadrul Consiliului de Administraţie, întrunit pe 26.06.2019, şi s-a bazat, în primul rând, pe lipsa existenţei încheierii unui contract de închiriere pentru spaţiul respectiv.

„Nu există nicio convenţie, niciun contract în baza căruia să funcţioneze acest spaţiu“, a spus Angela Staicu, care a adăugat că a invitat-o de două ori pe Emilia Sălceanu să soluţioneze această problemă, dar aceasta din urmă nu a răspuns invitaţiei.

Totodată, directoarea Şcolii Gimnaziale nr. 3 din Băileşti spune că anul acesta, primăria va investi 53.000 de lei în realizarea de investiţii în unitatea de învăţământ, iar spaţiul respectiv va căpăta altă destinaţie, respectiv cabinet medical şcolar. „Începând din 1 septembrie, cabinetului medical şcolar îi va fi alocat spaţiu în incinta Grădiniţei cu program normal nr. 10 Balasan“, a spus Angela Staicu.

„Îmi ofer o cameră de la casă, numai să fie cineva permanent aici!“

Medicul şi-ar dori să vadă situaţia rezolvată. Emilia Sălceanu spune că este dispusă să plătească chirie pentru acel spaţiu. „Să se dea o locaţie la oameni! Sunt oameni săraci, nu au maşini, nu pot ajunge la Băileşti. Le ia 20 de lei o maşină să îi aducă la Băileşti. Eu aş accepta să plătesc şi chirie pentru orele respective, numai să nu las pacienţii pe drumuri“, a spus medicul din Băileşti.



Unii dintre oameni au venit chiar ei cu soluţii: „Eu îmi ofer o cameră de la casă, numai să fie cineva permanent aici. Trei sferturi din sat erau pacienţii doamnei doctor. Am avut un medic şi ni l-au luat şi pe acela!“, a spus, cu tristeţe în glas, Marin Ilea.