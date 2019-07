Ana Birchall a cerut Corpului de Control verificare în cazul demisiei lui Iacob

Îmi cer scuze opiniei publice pentru ce s-a întâmplat. Factual, ştiu ce s-a întâmplat. Am preluat la sfârşit de aprilie mandatul de interimar. Lucrarea aceasta era din 20 martie. La preluarea mandatului interimar, apărea ca lucrare scăzută, deci era rezolvată. În mometul în care am descoperit acest incident foarte grav şi de netolerat, am trimis – tardiv, e adevărat – cererea de revocare preşedintelui Iohannis. Am dispus intern o verificare a Corpului de Control. Aştept raportul şi în funcţie de raport dispun măsurile legale. Eu regret, e un lucru pe care nu l-am tolerat, nu-l tolerez şi nu-l voi tolera niciodată. Vineri am aflat şi vineri am trimis, a declarat ministrul Justiţiei, Ana Birchall.