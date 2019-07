Zeci de doljeni au decis să revină în bănci pentru a deveni liceeni. Aceştia au participat vineri la admiterea la liceu, învățământ seral sau frecvenţă redusă. O bună parte dintre cei care au dorit să revină pe băncile şcolilor au vârste peste 30 de ani. Motivele pentru care au ales să urmeze studiile liceale sunt diferite. Fie caută un loc de muncă mai bun sau vor să îşi schimbe profesia, fie vor să acceseze fonduri europene.

Admiterea la liceu, studii seral s-a desfăşurat vineri în sala amfiteatru a Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj. Peste 40 de doljeni de diferite vârste au fost prezenţi pentru a ocupa un loc în clasa a IX-a. Conform legislaţiei în vigoare, persoanele peste 18 ani pot urma studiile de liceu doar la seral sau frecvență redusă.

„Planul de şcolarizare pentru anul şcolar pentru 2019-2020 cuprinde 252 de locuri la seral. Unităţile şcolare care au învăţământ seral sunt Liceul Matei Basarab, Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate, Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, Colegiul „Ştefan Odobleja”, Colegiul Tehnic Energetic şi Liceul Teoretic Amărăştii de Jos. Înscrierile s-au făcut în perioada 15-18 iulie la centrele respective. Repartiazarea pe locuri se va face în şedinţă publică şi candidaţii sunt obligaţi să se prezinte personal cu cartea de identitate”, a precizat inspectorul şcolar general Monica Sună.

De ce au ale să revină la liceu?

Pentru cele peste 200 de locuri la liceu seral sau frecvență redusă s-au prezentat câteva zeci de persoane. Cei mai mulți candidați cu vârste peste 30 de ani. Aceștia vor reveni în bănci, din toamnă, și vor începe studiile cu clasa a IX-a. Fiecare candidat are propria motivație. De exemplu, unul dintre candidați vrea să aibă să acceseze fonduri europene pentru activități nonagricole.

„Am 37 de ani și am deja o afacere deschisă, dar am nevoie de studii liceale pentru fonduri europene. Am mai accesat fonduri europene pentru agricultură şi acum vreau să accesez pe o altă axă pentru activităţi nonagricole. Voi începe cu clasa IX-a. Am optat pentru Liceul „Matei Basarab”, clasa de filologie. O să încerc să dau şi bacalaureatul”, a spus unul dintre candidați.

O parte dintre cei care au ales liceul sunt deja angajați.

„Am 34 de ani, am familie, lucrez și am reluat studiile. În vara aceasta am absolvit clasa a VIII-a. Îmi doresc să urmez și eu liceul. Trebuie să fac studii de liceu pentru că oriunde aș merge mă înteabă și de diploma asta. Am ales Colegiul de Industrie Alimentară Craiova,specializarea alimentaţie publică. „, a spus un alt candidat.

O altă candidată a ales să revină la școală pentru că ar vrea să devină asistent medical.

”Nu am mai fost la şcoală de 15 ani. Eu am făcut școala generală și am urmat apoi școala profesională. Am decis să urmez studiile de liceu pentru că vreau să optez pentru postliceala de asistenţi medicali şi îmi trebuie studii de liceu. Acum nu am un loc de muncă, sunt casnică”, a spus o altă candidată. Au fost și candidați care s-au gândit că le vor fi necesare studiile liceale pe viitor.

„Acum lucrez şi nu îmi trebuie studii de liceu. Sunt dispecer la o firmă de transport, dar mă gândesc ca pe viitor îmi vor fi necesare aceste studii. Am ales Liceul Matei Basarab, la fără frecvenţă”, a spus o altă candidată.