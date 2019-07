An de an, ambrozia provoacă neplăceri craiovenilor. Oricât ar încerca autorităţile să o stârpească de pe domeniul public, sunt mereu depăşite de situaţie. În plus, nu au cum să acţioneze pe terenurile private.

Sunt zone în oraş, năpădite în fiecare vară de bălării şi mai ales de ambrozie, spre disperarea localnicilor. Neplăcut este faptul că planta de paragină, aşa cum mai este numită ambrozia, apare chiar în zone centrale ale Craiovei.

Nu este de mirare că ambrozia creşte pe unele din spaţiile verzi care se întind de-a lungul străzilor. Apare pe lângă gardurile imobilelor şi prin crăpăturile trotuarelor, fiind foarte rezistentă.

Ambrozie pe străzile oraşului Craiova

Este nelipsită și din spaţiile neîngrijite dintre blocuri. Pe strada A.I. Cuza, ambrozia creşte în voie în curtea blocului S200, dar şi pe lângă gardul care delimitează respectiva proprietate. Pe bulevardul Râului, trotuarul, pe sensul de mers dinspre bulevardul Ştirbei Vodă spre strada Brestei, este invadat din loc în loc de ambrozie.

Pe strada Bucovăţ o găsim pe spaţiile verzi care delimitează respectiva arteră de circulaţie de strada Ecaterina Teodoroiu. În plus, terenul din jurul stadionului „Ion Oblemenco“, în apropierea sălilor de sport, este năpădit de buruieni, în special de ambrozie.

O situaţie similară este pe strada Gheorghe Doja în apropierea sălii de sport Voinţa, unde se află un teren a cărui stare juridică este incertă, dar cu siguranţă este plin de buruien, cu precădere ambrozie. Trebuie trecut aici şi terenul de pe strada Caracal, unde urma să se construiască un mall. Să amintim şi zonele periferice ale oraşului, unde ambrozia creşte în voie.

Ambrozia combătută prin lege

Zonă verde, năpădită de ambrozie

Din cauza formelor grave de alergie produse de ambrozie, în 2018 a fost adoptată Legea privind combaterea acestei buruieni, potrivit căreia cei care nu iau măsurile necesare pentru a evita instalarea și răspândirea acestei plante vor fi amendați cu sume de până la 20.000 de lei.

„Proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a ambroziei, denumită științific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalării şi răspândirii vegetației invazive și eliminarea ei în cazul prezenţei pe terenurile intravilane sau extravilane.



În scopul distrugerii ambroziei și al prevenirii răspândirii acesteia, proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole vor desfășura periodic, în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante și apariția primelor inflorescențe, respectiv cel târziu până la data de 30 iunie a fiecărui an, lucrări de întreținere a terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare sau alte lucrări și metode specifice.

Aceste măsuri se mențin până la sfârșitul perioadei de vegetație a buruienii ambrozia. Nerespectarea prevederilor (…) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 750 de lei la 5.000 de lei pentru persoanele fizice și cu amendă de la 5.000 de lei la 20.000 de lei pentru persoanele juridice“, art. 3, alin. 2/Legea nr. 62/2018.

RAADPFL caută terenurile cu ambrozie

Ambrozie lângă stadion

Verificarea și identificarea terenurilor pe care se găseşte ambrozie, de pe raza unităților administrativ-teritoriale, se efectuează de către autoritățile publice locale, prin agenții agricoli angajați sau persoanele desemnate din cadrul acestora.

Craiovenii afectați de polenul ambroziei se pot adresa RAADPFL pentru distrugerea plantei, cu condiţia să fie pe domeniul public.



„RAADPFL Craiova, împreună cu Primăria Municipiului Craiova, au demarat acțiunea de identificare şi combatere a ambroziei.

Având în vedere prevederile Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia și

Începând cu data de 15 iulie, la nivelul Regiei s-a constituit o comisie care va identifica terenurile de pe raza municipiului Craiova care sunt infestate cu buruiana ambrozia. Echipa va proceda la pulverizarea tratamentului antiambrozie. În fiecare dintre cele 15 sectoare de activitate, din cadrul Secției Zone Verzi a RAADPFL, care intervine pe domeniul public, s-au format echipe pentru intervenție rapidă.



RAADPFL aşteaptă sesizările cetăţenilor

Pentru identificarea mai ușoară a tufelor rămase după toaletarea zonelor verzi din Craiova, RAADPFL Craiova îi invită pe cetățenii să trimită sesizări/fotografii pe pagina de facebook a instituției (RAADPFL Craiova) sau să sune la Telefonul Cetățeanului – 0251.984.

RAADPFL Craiova a încheiat la nivelul orașului toaletarea a peste 90% din zonele verzi.



Proprietarii de terenuri sunt obligați să asigure salubrizarea, cosirea buruienilor, vegetației ierboase și lemnoase, colectarea și transportul deșeurilor rezultate de pe terenurile virane pe care le dețin, în caz contrar riscă sancțiuni, conform legislației în vigoare.

Ambrozia (Ambrosia artemisiifolia) este o plantă anuală, perenă, prezentă în grădini, pe marginea drumurilor și a căilor ferate, în apropierea dărâmăturilor, pe şantierele de construcții, în zone unde s-a depozitat pământ excavat, pe terenurile lipsite de vegetație şi prost întreținute.



Planta înfloreşte în perioada iulie-septembrie, prezintă mecanisme de răspândire şi de înmulţire caracteristice şi se află pe lista plantelor invazive. Ambrozia poate avea efecte negative asupra sănătăţii umane, prin producerea de alergii“, se arată într-un comunicat venit din partea RAADPFL Craiova.

Avertizări venite de la DSP Dolj

Totodată, Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Dolj prezintă pe site-ul său date despre ambrozie şi despre pericolele pe care le prezintă aceasta pentru persoanele alergice la polenul ei.



„Ambrozia este una dintre cele mai invazive plante existente pe teritoriul ţării noastre, fiind extrem de adaptabilă la condiţiile pedoclimatice.

Creşte spontan pe terenurile lăsate pârloagă, în principal de-a lungul căilor ferate, al drumurilor, pe marginea apelor curgătoare, a lacurilor, pe marginea pădurilor. Ambrozia se găseşte şi în apropierea dărâmăturilor, respectiv pe terenurile lipsite de vegetaţie şi prost întreţinute.

Această plantă poate apărea în grădini şi parcuri neîngrijite, pe şantierele de construcţii, în zone unde s-a depozitat pământ excavat, în culturile de cereale şi de floarea-soarelui, producând pagube semnificative de recoltă.



Buruiana ambrozia produce mari cantităţi de polen începând de la mijlocul lunii iulie, în funcţie de condiţiile pedoclimatice, şi se încheie spre finalul lunii septembrie. În verile călduroase, polenul este răspândit de vânt la distanţe foarte mari, cu precădere în verile secetoase“, se arată în informarea DSP Dolj.



Tot DSP-ul prezintă cum afectează polenul de ambrozie sănătatea celor alergici.



Ambrozia produce o cantitate mare de polen, iar acesta conţine multiple fragmente extrem de alergizante. Este suficientă o concentraţie de polen în aer de sub 30 grăunciori de polen/m3 pentru a induce o reacţie alergică. Persoanele foarte sensibile pot fi afectate chiar de 1-2 grăunciori de polen/m3.



În mod uzual, alergiile la polen sunt cauzate de expunerea la polenul de ambrozia pe parcursul mai multor ani (trei-patru), astfel că simptomele de rinită alergică apar la copii cu vârsta de cel puţin patru-cinci ani. Sunt cazuri când vârsta de apariţie a simptomelor a coborât sub un an, existând chiar şi copii de șase luni care prezintă rinită alergică indusă de polenul de ambrozia.



Manifestările alergiei la ambrozie

Sensibilizarea alergică la polenul de ambrozia se manifestă clinic cel mai frecvent ca rinoconjunctivită şi astm, dar pot apărea şi simptome cutanate, inclusiv urticarie şi angioedem, putându-se ajunge la manifestări similare celor din şocul anafilactic.

Simptomele rinoconjunctivitei alergice sunt: strănut, prurit nazal, obstrucţie nazală, secreţii nazale apoase, prurit ocular, congestie oculară, lăcrimare, iar ale astmului: episoade de tuse, dificultate în respiraţie sau wheezing.



Simptomele cutanate includ leziuni de urticarie, care sunt papule pruriginoase, şi edem dureros al ţesuturilor profunde, care afectează mai frecvent zonele periorală, periorbitală, limba, zona genitală, şi extremităţile.

Şocul anafilactic este cea mai severă formă de reacţie alergică, cu debut brusc, neaşteptat, şi tablou clinic deseori dramatic, putând duce la deces prin obstrucţia căilor aeriene şi colaps vascular ireversibil. Şocul anafilactic reprezintă o urgenţă medicală“, se arată în aceeaşi informare a DSP Dolj.

Cum se poate trata alergia la ambrozie?

Persoanele sensibile la polenul de ambrozie trebuie să evite expunerea la polen. Expunerea poate fi redusă prin utilizarea aparatelor de aer condiţionat cu filtre, prin închiderea ferestrelor în timpul zilei şi prin diminuarea timpului petrecut în aer liber în cursul sezonului polinic.

Imunoterapia alergen-specifică (AIT) este singurul tratament care modifică cursul bolii, deoarece interferează cu mecanismele imunologice patologice care duc la dezvoltarea alergiei.