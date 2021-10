Ciolacu: Guvernul Cîţu pică azi

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a declarat marți, la Realitatea TV, că guvernul Cîțu va pica la moțiune, iar ulterior PSD nu va susține ”sub nici o formă” un guvern minoritar.

Liderul PSD Marcel Ciolacu este încrezător în șansele moțiunii de cenzură care va fi votată, astăzi, în Parlament, în doar câteva ore. Calculele au fost deja făcute, spune Ciolacu, iar ultima „strigare” în rândul propriului partid se va da tot astăzi, în ședința de grup reunit de la ora 11.30.

„Suntem 156 în acest moment. O să avem ședința de grup reunit la 11.30. Mai mult, dl Radu Poda și-a făcut testul și este negativ. Am vorbit cu dl Rafila, să vedem acum dacă are voie sau nu să fie în sala, să nu încălcăm regulile DSP. Dacă USR se ține de cuvânt și va vota moțiunea, Guvernul Cîțu va pleca acasă. Data trecută nu au fost la depunerea și citirea moțiunii (…) Au forțat o moțiunea pentru că au avut o răfuială politică cu dl. Cîțu, dar poate că astăzi vor arăta că sunt de partea românilor”, a afirmat Ciolacu, la Realitatea PLUS.

Întrebat dacă a discutat asăzi cu lideii USR despre votul ce va avea loc în scurt timp, Ciolacu a spus că a vorbit doarcu George Simion, de la AUR, în timp ce venea la Parlament. “Tot grupul va vota la vedere, ca și PSD”.

Cât privește acuzațiile aduse ieri de reprezentanții AUR legate de încercările taberei Cîțu de a-i „mituit” pe parlamentarii formațiunii politice, liderul PSD a răspuns că astfel de metode sunt folosite de liberali „din ’92 și au apucături (…) să încerci să racolezi parlamentari (…). În prezent, cel mai serios partid din România este PSD. Sunt apucăturile anilor \”92, poate în \”96 se mai încerca așa ceva. Negocierile într-un stat democrat, așa cum ne dorim să fim, se poartă la nivel polutic, între lideri”.