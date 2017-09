» 140 de elevi din mediul rural au primit ghiozdane în prima zi de şcoală

În acest an, odată cu primul clopoţel, Clubul Rotary Târgu Jiu a derulat proiectul ”Ghiozdanul Rotary”. Este vorba despre un proiect, derulat cu sprijinul oamenilor cu suflet mare, prin care 140 de elevi din trei școli din Județul Gorj au primit câte un ghiozdan cu tot ceea ce le este de trebuință pentru a face față cu succes începutului noului an școlar. Anul acesta au fost alese pentru a derula proiectul școlile primare din localitățile Alimpești, Lelești și Ștefănești, toți copiii din clasele 1-4 primind ghiozdane începând cu deschiderea noului an școlar. Ghiozdanele dăruite micuților au fost complet echipate cu rechizite şi caiete speciale precum şi cu multe încurajări cu ocazia începutului de an.

Ghiozdane oferite din sponsorizări

Acţiunea Clubului a fost primită cu bucurie, atât de către dascăli şi părinţi, dar mai ales de elevii cărora li s-a adresat. „Prin aceasta acţiune, membrii Clubului Rotary Târgu Jiu doresc să încurajeze educaţia, să trezească interesul copiilor pentru învăţătură, dar şi să vină în sprijinul familiilor în acest moment important al vieţii”, a declarat Ștefan Ghimiși, preşedintele Rotary Club Târgu Jiu. Clubul Rotary din Târgu Jiu le mulțumește celor care s-au implicat în acest proiect: oficialități locale, învățători și mai ales sponsorilor: Lelius Stănșoiu, Raluca Davițoiu, Dumitru Mărgeloiu și Mihai Zidărescu. Rotary este o organizație non-guvernamentală, apolitică și non-profit, reunind oameni de afaceri și reprezentanți ai diferitelor profesii din întreaga lume. Rotary Club reunește aproximativ 1,2 milioane de membri, în 34.000 de cluburi din peste 200 de țări.