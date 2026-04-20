Ilie Bolojan a anunțat că nu își dă demisia. „Decizia PSD, complet greşită şi iresponsabilă faţă de România“

Liderul PNL, premierul Ilie Bolojan, a avut luni seară prima reacţia după ce peste 97% dintre social-democraţi au votat să-i retragă sprijinul politic, că a luat act de decizia complet greşită şi iresponsabilă a PSD faţă de România, nu faţă de o persoană. „Voi continua să exercit mandatul de premier”, a spus el.

„Am luat act de decizia complet greşită şi iresponsabilă a PSD faţă de România, nu faţă de o persoană. De ce spun asta? În vara anului trecut, într-o situaţie complicată pentru România, am format o coaliţie, pe baza unui program de redresare care se baza pe trei elemente, să facem ordine în finanţele ţării, pe bună guvernare şi pe respectul faţă de cetăţeni.

Ceea ce vedem astăzi înseamnă periclitarea finanţelor ţării noastre, înseamnă aruncarea în aer a guvernării, totul făcut într-o lipsă de total respect faţă de cetăţenii ţării noastre”, a spus premierul la sediul PNL.

Deciziile luate au fost asumate de către toate partidele

El a precizat că în toată această perioadă, toate deciziile care au fost luate, au fost conform programului de guvernare, au fost asumate de către toate partidele.

„Este total anormal să încerci să fii doar parte la decizie, dar să fugi în totalitate cu laşitate de răspunderea deciziilor pe care le ai. Şi sunt câteva lucruri care în toată această perioadă nu au fost negociabile şi nu cred că trebuie să fie negociabile nici în perioada următoare, pentru că este singura condiţie pentru a crea condiţii pentru dezvoltare pentru cetăţenii ţării noastre: să reducem lisipa, să facem un stat mai eficient, să susţinem investiţiile prin atragerea fondurilor europene şi să guvernăm corect şi cinstit pentru cetăţenii ţării noastre”, a declarat Bolojan.

Premierul a mai spus că prin ce s-a întâmplat în aceste zile, practic arată că PSD nu este de acord cu aceste principii.

„În aceste condiţii, având în vedere responsabilitatea pe care o am şi o avem faţă de ţara noastră, vom continua să asigurăm guvernarea ţării noastre, în aşa fel încât să trecem cu bine peste această perioadă complicată pentru ţara noastră”, a anunţat el.

„O decizie iresponsabilă ţinând cont şi de contextul internaţional, pentru că avem o suprapunere de crize“

Şeful Executivului a menţionat că „este o decizie iresponsabilă ţinând cont şi de contextul internaţional, pentru că avem o suprapunere de crize care înseamnă că, pe lângă problemele care vin din stagnarea economiei europene din ultimii ani, avem criza generată de războiul din Golf şi avem problemele noastre de deficit”.

„Orice om de stat care se consideră responsabil în această perioadă caută să-şi întărească ţara şi economia şi nu să o slăbească, aşa cum se întâmplă prin deciziile pe care le-a luat PSD-ul. Şi tot ce au făcut în aceste zile, minţindu-şi electoratul, minţind cetăţenii noştri cu privire la lucruri care s-au decis, dar nu şi le-au asumat, cu privire la lucruri care au fost făcute într-un fel şi nu în altul, nu face decât să descalifice această acţiune politică.

Aşa cum v-am spus, în continuare voi continua să exercit mandatul de premier, lucrând pentru cetăţenii ţării noastre, în aşa fel încât să asigurăm stabilitatea guvernării şi să facem ceea ce trebuie pentru România”, a mai declarat Ilie Bolojan.

Premierul a transmis mulţumiri pentru cei care în această seară şi pe reţelele sociale i-au adresat sprijinul lor şi susţinere.

„Nu este un sprijin pentru o persoană, ci este sprijinul pentru România modernă, pentru România onestă, pentru o Românie fără privilegii, fără sinecure”, a afirmat premierul în final.

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