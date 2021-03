Cîțu: Înțeleg că toți avem o reticență după un an de zile de restricții, dar sunt măsuri necesare

„Nu am vrut să închid economia și am vrut să luăm măsuri pentru fiecare localitate în parte.

Am vrut să nu avem o soluție unitară pentru toată România, ci să fie aplicate pentru fiecare localitate în parte. Al doilea obiectiv a fost de a mă asigura că vom găși o soluție pentru a sărbători Paștele anul acesta. Cu respectarea măsurilor, vom putea sărbători și Paștele catolic și pe cel ortodox la biserica.

A treia întâlnire pe care am avut-o a fost cu specialiștii. Am vrut să înțeleg ce se întâmplă, care sunt diferențele față de celelalte valuri. Am aflat câteva lucruri care sunt diferite față de ce s a întâmplat anul trecut în România. În primul rând, persoanele care ajung la AȚI, ajung într-o situație mult mai gravă decât anul trecut.

Pentru că ne putem testa acasă, multe persoane nu își iau medicația, nu sună medicul de familie astfel că ajung în stare gravă la ATI. Vom avea 1.600 de paturi la ATI. E un sistem de sănătate care e construit așa de 30 de ani și nu putem să îl schimbăm peste noapte”, a mai spus Cîțu.