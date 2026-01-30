Oameni care construiesc siguranță: echipa ATUM din spatele fiecărei intervenții

Profesionalismul adevărat nu stă în echipamente, ci în oameni.

De fiecare dată când o companie apelează la ATUM pentru o intervenție de dezinsecție, deratizare sau dezinfectare, în spatele rezultatului stă o echipă de oameni dedicați.

Echipamentele, soluțiile și tehnologia contează, dar ceea ce face diferența este modul de lucru al oamenilor care aplică aceste standarde zilnic, pe teren.

O echipă formată în timp, nu recrutată la întâmplare

„Am construit echipa ATUM pas cu pas, selectând oameni serioși, cu disciplină și respect pentru detalii. În domeniul nostru, nu ai voie să greșești. Un singur punct omis poate compromite tot efortul,” explică Robert Necsuliu, fondatorul companiei.

Membrii echipei ATUM provin din domenii tehnice diferite, dar au un lucru în comun: rigoarea și responsabilitatea.

Fiecare a fost instruit conform normelor de igienă sanitară, securitate în muncă și aplicare profesională a substanțelor, iar pregătirea nu se oprește niciodată.

Periodic, tehnicienii participă la sesiuni de formare și instruire internă, pentru a fi la curent cu noile produse, echipamente și proceduri.

Uniforma neagră și disciplina din spatele ei

Cei care au văzut echipele ATUM în teren știu deja imaginea lor: uniforme complet negre, echipamente curate și mișcări precise.

Aceasta nu este o alegere întâmplătoare.

Uniforma este un simbol al seriozității și unității.

„Culoarea neagră transmite rigoare și concentrare. Este o formă de respect față de client și față de munca noastră. Nu suntem acolo pentru spectacol, ci pentru rezultate,” spune Robert.

Coordonare și responsabilitate în fiecare detaliu

Fiecare echipă din teren este coordonată de un director de program care gestionează planul intervențiilor zilnice și de un director tehnic care verifică implementarea procedurilor.

Acest sistem de coordonare internă garantează că nicio intervenție nu se face “după ureche”, ci conform unui protocol precis, adaptat fiecărui client.

În aplicația ATUM Digital, tehnicienii primesc traseul, tipul de tratament, produsele aprobate și punctele de control – totul documentat și verificat ulterior la birou.

Astfel, întreaga activitate este trasabilă și transparentă.

Mai mult decât colegi – o echipă unită

Echipa ATUM nu este doar un grup de angajați, ci o comunitate de oameni care se sprijină reciproc.

Fiecare succes, fiecare contract nou și fiecare client mulțumit este rezultatul unei munci colective.

Într-un domeniu unde timpul, precizia și siguranța sunt esențiale, spiritul de echipă face diferența între o firmă bună și una excepțională.

„Când ești pe teren, nu e loc de orgolii. Contează doar încrederea între colegi și faptul că fiecare își face treaba perfect,” povestește unul dintre coordonatorii de intervenție ATUM.

Profesionalismul ca stil de viață

Pentru echipa ATUM, munca nu se termină la finalul programului.

O bună parte dintre colegi participă la acțiuni de formare, analizează rapoarte, verifică rezultate și propun îmbunătățiri.

Această mentalitate de auto-corectare și creștere continuă este una dintre valorile centrale ale companiei.

În spatele fiecărei intervenții reușite stă un om disciplinat

Echipa ATUM nu promite miracole, ci garanții.

Fiecare membru știe că igiena, sănătatea și imaginea clientului depind de el.

Iar această conștientizare face ca fiecare intervenție să fie tratată cu maximă seriozitate, indiferent dacă este vorba de un depozit mare sau de un spațiu mic de birouri.

Seriozitatea, discreția și documentarea completă definesc fiecare intervenție ATUM.

