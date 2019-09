SCM „U” Craiova, la primele reprezentaţii în faţa fanilor

Echipa masculină de baschet SCM „U” Craiova se îndreaptă cu paşi repezi spre startul noului sezon. Până atunci, baschetbaliştii craioveni vor participa în acest weekend la un turneu amical, găzduit în Sala Polivalentă din Craiova. La această competiţie vor mai lua parte Steaua Bucureşti, Dinamo Bucureşti şi formaţia macedoneană Rabotnicki Skopje.

Antrenorul formaţiei din Bănie, Alekandar Todorov, împreună cu trei jucători, Bogdan Ţibârnă, Russel Byrd şi Omari Gudul, au vorbit despre perioada de pregătire din Macedonia şi Bulgaria şi au prefaţat meciurile amicale din această săptămână.

„Am avut o perioadă de pregătire dificilă, pentru că am disputat nu mai puţin de şase meciuri în opt zile. Dar, în acelaşi timp, a fost utilă, pentru că am jucat împotriva campioanei Macedoniei, MZT Skopje şi a câştigătoarei cupei Bulgariei, Levski Lukoil. Am văzut punctele noastre slabe şi am încercat să corectăm aceste greşeli. În această săptămână, vom avea un nou turneu de pregătire, de data aceasta acasă. Vom juca cu Rabotnicki Skopje, din Macedonia, Dinamo Bucureşti şi Steaua Bucureşti. Cel mai important este să ne pregătim pentru noul campionat”, a declarat Alexandar Todorov, antrenorul Craiovei.

„Am pierdut trei meciuri şi am câştigat trei în perioada de pregătire, dar acest lucru contează mai puţin. Cel mai important este să ne cunoaştem bine, pentru că avem 10 jucători noi. Deocamdată nu ne gândim la primul meci din campionat. Trebuie să trecem cu brio peste meciurile de pregătire care ne-au mai rămas. Dacă vrem să obţinem un rezultat mai bun decât anul trecut, avem nevoie de fani. Toate echipele care se bat an de an la campionat sunt împinse de la spate de suporteri”, a adăugat tehnicianul formaţiei din Bănie.

„Leii” din Bănie, pregătiţi de noul sezon

MZT Skopje, Levski Lukoil, Beroe Stara Zagora şi Akademik Plovdiv au fost adversarele Craiovei în perioada de pregătire din Macedonia şi Bulgaria. Toate aceste partide amicale i-au ajutat pe „alb-albaştrii” să se cunoască mult mai bine, atât pe terenul de joc, cât şi în viaţa personală. Bogdan Ţibârnă, noul pivot al oltenilor, a explicat importanţa jocurilor disputate de echipa sa.

„Am reuşit să trecem peste această perioadă grea, de acumulare. Am trecut peste aceste meciuri fără accidentări, iar acest lucru este îmbucurător. Începem să ne înţelegem unul cu celălalt, să ne sudăm şi sperăm să formăm un grup unit şi puternic până la primul meci din campionat. Toţi vrem să muncim şi să facem performanţă. Cred că această deplasare ne-a ajutat să ne cunoaştem mai bine”, a spus Ţibârnă.

Totodată, Russel Byrd a spus: „A fost un turneu util, pentru că ne-am cunoscut mai bine şi am jucat împreună. Am exersat pe faza de apărare în special, iar de acum înainte trebuie să muncim şi mai mult. La startul campionatului vom fi în formă maximă”.

„Am jucat pentru prima dată împreună în amicalele din Macedonia şi Bulgaria. În acest weekend trebuie să punem în practică ce am învăţat şi să încercăm să câştigăm fiecare meci”, a punctat Omari Gudul.

Sâmbătă, de la ora 18.00, SCM „U” Craiova va disputa primul amical de pe propriul teren, în compania formaţiei Rabotnicki Skopje. De la ora 20.00 este programată cea de-a doua partidă a zilei, dintre Dinamo Bucureşti şi Steaua Bucureşti. Duminică, de la ora 17.00, se va disputa finala mică, în timp ce de la ora 19.00 vor intra pe parchet învingătoarele din prima zi a competiţiei.

