Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutăţit

Starea fostului antrenor al echipei naţionale de fotbal Mircea Lucescu s-a înrăutăţit, în noaptea de sîmbătă spre duminică. El a fost transferat în Secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă după ce aritmiile au devenit severe şi nu a mai răspuns la tratament.

”Sâmbătă, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de garda din secţia de cardiologie. Duminică, în cursul nopţii, aritmiile au devenit severe şi nu a mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutăţit, necesitând transferul în secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă”, au anunţat duminică dimineaţă reprezentanţii Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti.

În prezent, nu sunt elemente noi de evoluţie.

”Vom reveni public dacă situaţia va impune acest lucru. Facem apel la respectul tuturor pentru intimitatea şi demnitatea oricărui pacient internat în SUUB”, este mesajul transmis de unitatea sanitară.

Lucescu este internat la Spitalul Universitar din 29 martie, el fiind adfus direct din cantonamentul echipei naţionale, după ce a suferit o tulburare majoră de ritm cardiac. El a fost supus unei intervenţii chirurgicale chiar în ziua meciului amical al României cu Slovacia, când medicii i-au montat tehnicianului în vârstă de 80 de ani un defibrilator, pentru a-i regla bătăile inimii.

În cursul dimineţii de vineri, când urma să fie externat, Lucescu a suferit un infarct miocardic acut. El a fost preluat de urgenţă din secţie şi dus în sala de interventţe, unde a beneficiat prompt de intervenţiile medicale şi terapeutice necesare, conform protocoalelor în vigoare”, fiind supus unei angioplastii primare.

După intervenţie, starea lui Mircea Lucescu era stabilă, sub monitorizare atentă de specialitate, el rămânând internat în cadrul Secţiei de Cardiologie. Ulterior, reprezentanţii unităţii sanitare au anunţat că ”pacientul este stabil, conştient şi cooperant cu personalul medical”. Sâmbătă, medicii spuneau că evoluţia pacientului este firească patologiei existente, cu o dinamică pozitivă.