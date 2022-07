Recomandarea neurologilor care poate schimba complet viețile: Dormi!

Una dintre cele mai simple activități din zi este și cea mai importantă pentru organism: somnul. Medicul Mihai Radu Ionescu, neurolog în cadrul clinicii Neuroaxis, atrage atenția asupra faptului că lipsa acestuia produce dezechilibre pe toate planurile, iar o noapte pierdută aduce cu ea nu doar oboseală şi irascibilitate, dar şi dificultăţi de concentrare, depresie sau obezitate.

Populația din întreaga lume trebuie să conștientizeze importanța somnului în viața noastră, precum și efectele pe care le au tulburările de somn. Dr. Mihai Radu Ionescu explică faptul că, deși mecanismele nu sunt încă in totalitate cunoscute, în practică se văd efectele pe care somnul sau lipsa acestuia le are asupra creierului, dar și asupra întregului corp.

Chiar dacă, în teorie, pare ușor, în practică, somnul este o problemă pentru mulți români, mai ales că stilul de viață este unul din factorii determinanți ai calității somnului.

”Câți dintre noi nu am experimentat o îmbunătățire remarcabilă a somnului după ce am făcut o excursie lungă pe munte sau mers mai mulți kilometri cu bicicleta sau am înotat? Totodată, ajută să menținem o oră regulată de trezire, acesta fiind un lucru sub controlul nostru, versus ora de culcare care natural poate varia mai mult. Precum și evitarea substanțelor stimulante precum cafeaua, ceaiul, alcoolul sau fumatul, în mod special în apropierea perioadei de somn”, explică dr. Mihai Radu Ionescu.

Lipsa somnului are efecte negative

Deși în continuare somnul rămâne un proces extrem de misterios pentru oamenii de știință, este destul de clar că lipsa somnului are efecte negative. ”Efectul principal este asupra capacității de atenție și de concentrare. Aparent, în mod special sunt afectate domenii ce țin mai degrabă de gândirea creativă decât de funcțiile logice și executive, ceea ce poate explica de ce multe acțiuni le putem face într-un mod relativ satisfăcător chiar și atunci când nu am dormit suficient. Învățarea, însă, suferă ca urmare a privării de somn în primul rând prin afectarea memoriei și în mod special este afectată consolidarea memoriei ”, adaugă specialistul.

Efectele pe care cei mai mulți dintre noi le observă după o noapte în care nu ne-am odihnit suficient sunt iritabilitatea sau lipsa de răbdare, iar studiile confirmă acest lucru. Cercetările făcute pe grupuri mari de adolescenți au subliniat o creștere a simptomelor de depresie sau de anxietate la adolescenții care dormeau insuficient.

”A fost dovedită asocierea între cantitatea mică de somn și obezitate, toleranța alterată la glucoză și diabet. Acestea au un efect global de creștere a riscului cardiovascular. Un studiu pe un grup mic de pacienți a arătat inclusiv o creștere mică, dar semnificativă, a tensiunii arteriale și după o singură noapte cu somn insuficient pe un grup de pacienți. De asemenea, există dovezi că somnul insuficient ar putea acționa ca un factor de risc independent cardiovascular”, explică dr. Mihai Radu Ionescu.

Cum poți avea un somn odihnitor?

Astfel, somnul are beneficii nu doar asupra creierului, dar și asupra întregului corp, astfel că medicul recomandă ca fiecare adult să își asigure minimum 6 – 8 ore de somn în fiecare noapte. ”Chiar dacă nu există o rutină universal acceptată ca fiind cea corectă, e de preferat să avem un ritual stabil de somn și să încercăm să respectăm principiile de igienă de somn. Somnul, alimentația și sportul sunt stâlpii unei vieți sănătoase”, consideră specialistul.

”Igiena somnului” reunește astfel obiceiurile pe care fiecare ar trebui să le respecte pentru a-și crește șansele de a avea un somn suficient și odihnitor: