Primăria Turburea a plătit a oferit o mie de pachete de Paște și a alocat fonduri pentru plata facturilor familiilor nevoiașe.

Primarul din Turburea, Ion Bârcă, a declarat că au fost achitate, de la bugetul local, facturi la gaze și la energie electrică pentru mai multe familii.

Valoarea cumulată a facturilor achitate a fost de aproape o mie de euro. Edilul spune că mai sunt familii nevoiașe care nu au din ce să își achite facturile și care au depus solicitări la primărie.

„Am oferit o mie de plase cu alimente. Un pachet are o valoare de 40 de lei și conține: un cozonac, un pui congelat și o sticlă suc. Am achitat și facturi de aproape 5.000 de lei. Mai sunt familii care au primit facturi mari la gaze la regularizare și nu au cu ce să le achite. Am constatat că sunt și familii despre care credeam că se descurcă mai bine, dar nu este așa. Au nevoie de ajutor. Vedem la cine mai putem plăti. Am luat bani din bugetul local cu aprobarea Consiliului Local. Noi nu mai avem niciun mare angajator în Turburea. Am avut gaze naturale, petrol, dar s-a închis tot”, a declarat Ion Bârcă, primarul din Turburea.

