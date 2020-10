SPAD IMAGING – clinica unde prioritari sunt doar pacienţii

În anul 2007 un grup de 3 medici radioimagişti entuziaşti – un “vizionar” şi doi “şcoliţi” în ţări europene de prestigiu, Elveția şi Franța – s-au hotărât să pună umărul la înființarea unei firme de “diagnostic imagistic”. Dezideratele firmei sunt: SERIOZITATE, PROFESIONALISM, ACURATEŢE, DIAGNOSTIC. Timpul și-a spus cuvântul și toate acestea s-au împlinit.

De-a lungul activității, SPAD IMAGING a avut un număr important de parteneri, astfel încât a reușit într-un interval scurt de timp să devină un brand cunoscut în domeniul imagisticii medicale, atât la nivelul judeţului Dolj, dar și la nivel național și internațional.

SPAD IMAGING este o clinică al cărei profil medical constă în efectuarea de investigații imagistice de înaltă performanță de tip computer tomografie și imagistică prin rezonanță magnetică cu aparate de ultimă generație SIEMENS cu scop diagnostic și care au menirea să înlesnească conduitele terapeutice ulterioare. Investigaţia prin rezonanţă magnetică şi cea computer tomografică sunt investigaţii complementare (care se completează reciproc, oferind informaţii prin diferite metode de abordare).

În unele cazuri este posibil ca medicul radiolog-imagist să recomande şi examene suplimentare, pentru informaţii în plus. Trebuie reţinut că fiecare organ şi patologie în parte are un algoritm de investigaţie propriu pentru a obţine în final un diagnostic cât mai exact, în timp cât mai scurt şi cu minim de efecte adverse pentru pacient.



Echipă tânără,bine pregătită profesional cu dorinţă de afirmare



Echipa Centrului Medical SPAD este alcătuită din personal cu experiență deosebită în domeniu și disponibilitate de a împărtăși din cunostinţele profesionale. În echipă activează cadre tinere, entuziaste, bine pregătite profesional, cu dorință de afirmare. Profesionalismul dovedit al medicilor Centrului Medical SPAD și calitățile lor umane, alături de dotarea continuă cu echipamente de ultimă generație sunt facilități puse la dispoziția pacienților noştri, prin aceasta urmărindu-se asigurarea calității vieții. Necesitățile și siguranța pacientului sunt prioritare. Se dorește ca pacienții să părăsească mulțumiți clinica și pe acest lucru se concentrează toată atenția și toate eforturile.Cea mai mare satisfacție profesională este un pacient care pleacă mulțumit și se întoarce la control spunând ca se simte mai bine. Pacienții uită adesea ce le-ai spus, dar nu vor uita cum le-ai vorbit. Cea mai bună reclama sunt pacienții mulțumiti.



În premieră în Oltenia, cel mai performant computer tomograf SIEMENS



De curând, am achiziționat un aparat COMPUTER TOMOGRAF performant GO TOP 128 slice SIEMENS prin care, în premieră în Oltenia, realizăm examinări de înaltă rezoluție, inclusiv ANGIOGRAFIE CT.Investiția a venit în întâmpinarea nevoilor pregnante ale pacienților care efectuau aceste investigații în alte zone ale țării. Datorită achiziţiei rapide a imaginilor, cu inaltă rezoluţie, examinarea angiografică prin tomografie computerizată (angio-CT) are abilitatea de a oferi informaţii anatomice, fiziologice şi de caracterizare a vaselor în cateva secunde şi permite reconstrucţii 2D şi 3D în orice plan, facilitând un diagnostic rapid, noninvaziv, cu riscuri minime.

Angiografia CT este o investigație imagistică non-invazivă a vaselor care se efectuează pe aparate computer tomograf multislice de ultimă generație. Este utila în: evaluarea structurilor vasculare, evaluarea afecţiunilor neurovasculare, caracterizarea anevrismelor, stenozelor şi anomaliilor vasculare, analiza vascularizaţiei capului şi gâtului, incluzând arcul aortic şi emergenţa arterelor cervicale; planificarea tratamentului intervenţional, evidenţierea circulaţiei colaterale, starea parenchimului cerebral, excluderea disecţiei arteriale cranio-cervicale, evidenţierea şi evaluarea stenozelor vasculare, poate face diferenţierea între un tromb ocluziv total, subocluziv sau stenoza aterosclerotică – patologie trombo-stenotică. Există mai multe tipuri de angiografie, în functie de ce parte a corpului este investigată.

Angiografia coronariană / Coronarografia/ Cardio CT este singura procedură de diagnostic care permite verificarea cu exactitate a condiţiei arterelor coronare (vasele care alimentează inima) şi depistarea eventualelor îngustări (stenoze) care pot diminua sau stopa fluxul de sânge al muşchiului cardiac (ischemie) și să determine durere toracică (angina) sau infarct miocardic. Se pot detecta anomalii coronariene, evalua by-pass-urile, stenturile, aprecia morfologia și funcția valvelor cardiace, funcționalitatea miocardului și gradul de perfuzie al acestuia.

Scorul de calciu este o metoda simplă, rapidă şi minim iradiantă de evaluare a încărcării aterosclerotice (prin plăci calcificate) a arterelor coronare dar se poate aplica şi valvei aortice.Angiografia cervicală și cerebrală – este utilă pentru evaluarea vascularizaţiei cerebrale, a arterelor carotide şi vertebrale.

Pentru evaluarea pacieţilor cu AVC acut, angiografia CT este o metodă rapidă şi acurată, informaţiile relevante în ceea ce priveşte atât calibrul şi permeabilitatea vasculară, cât şi perfuzia parenchimatoasă. Angiografia pulmonară – pentru a verifica vasele de sânge care alimentează plamânii, prezenţa anomaliilor, a unui cheag de sânge de la nivelul plămânului (embolie pulmonară) sau a unor leziuni pulmonare care sângerează.

Angiografia renală – se verifică vasele de sânge care alimentează rinichii.Angiografie periferică – Angiografia CT a membrelor inferioare este o metodă imagistică foarte practică, neinvazivă, utilă în cazul pacienților cu afecțiuni cronice ale arterelor periferice, identificarea stenturilor vasculare, a trombozelor sau în cazul traumatismelor de la nivelul membrelor inferioare care implică structurile vasculare (lacerţiile arteriale, disecțiile, ocluziile trombotice, fistulele arterio-venoase), evaluarea extensiei bolii aterosclerotice la arterele membrelor inferioare, piciorul diabetic. Examinarea angio CT a membrelor inferioare ajută la identificarea plăcilor de aterom depuse pe pereții vaselor de sânge.



Suntem ALTFEL – Îndrumăm şi sfătuim pacienţii şi aparţinătorii lor



Viziunea colectivului centrului SPAD IMAGING presupune realizarea și promovarea de proiecte de succes la nivel local care să poată asigura creșterea ofertei de servicii, a adăuga valoare serviciilor pe care le prestează sub semnul integrității și a celor mai înalte standarde etice, ținând cont de nevoile pacienților.

Secretul unei afaceri de succes este să investești timp și energie într-un domeniu care te pasionează, dorința de a demonstra că se poate dacă îți place ceea ce faci, grija pentru detalii – factori esențiali care generează progresul și succesul – “de la oameni pentru oameni”.

Este cu siguranță vorba despre mulțumirea și răsplata unei munci colosale care au venit odată cu eforturi și sacrificii pe măsură, și totodată ambiție, rabdare şi perseverență.Ce ne caracterizează? Poate modestia, poate omenia, poate faptul ca întotdeauna tratăm pacientul ca pe un partener egal, faptul că înțelegem ca cei care au venit în centrul nostru au nevoie de ajutorul sau de sfatul nostru.

Faptul ca înțelegem, încercăm să rezolvam totul cât mai repede și în eventualele cazuri în care nu reușim, îi îndrumăm și îi sfătuim pe pacienți și aparținătorii lor. Suntem ALTFEL prin faptul că nu doar discutăm cu pacientul ci îi și purtăm de grijă. Suntem ALTFEL prin faptul că am rămas aproape de oameni.PRIORITARI SUNT DOAR PACIENȚII!