Arkadia, gustul dulce care a cucerit Craiova

Cofetăria Arkadia este unul dintre brandurile de succes în lumea prăjiturilor şi torturilor din Craiova. Cu o creştere constantă în cei opt de când a fost inaugurată prima lor cofetărie, antreprenorii acestei afaceri spun că evoluţia lor este rezultatul exigenţei cu care şi-au creat produsele.

Arkadia a deschis prima cofetărie în Râmnicu Vâlcea, în 2011. După doi ani, a pătruns şi pe piaţa din Craiova. Nu a fost deloc uşor, pentru că în acest domeniu concurenţa este puternică.

„Începutul a fost greu, dar orice început e greu, nu doar la noi. Însă, odată ce am intrat pe piață, am crescut continuu. Cred că şi-a spus cuvântul calitatea“, mărturiseşte Alina Răducan, director de producție Arkadia.

Ingrediente de calitate superioară

În prezent, Arkadia are nu mai puțin de cinci puncte de lucru în Craiova şi unul în Slatina. Dezvoltarea a decurs firesc odată ce clienții s-au întâlnit cu gustul produselor Arkadia. „A urmat o creştere constantă. Am venit cu produse diferite, am adus ceva nou în fiecare an. Calitatea, în schimb, a rămas la fel, pentru că nu am avut de ce să facem schimbări“, adaugă directorul de producție.

Alina Răducan menționează că mare parte din materia primă provine din Grecia. Motivul este calitatea, superioară celei din România. „Luăm foarte multă materie primă din Grecia, pentru că produsele sunt incomparabil mai bune. Am venit cu ceva diferit pentru că ținem foarte mult la calitate“, transmite reprezentantul Arkadia.

Date de contact:

Madona Dudu, Nr 4, bloc 4(vis a vis cinema modern)

Mall Electroputere parc (scările rulante)

Constantin Brâncoveanu bloc 61 B( lângă Niela)

Bulevardul 1 mai bloc 4(lângă NON stop sara)

Calea București nr 75 (vis a vis mc Donalds)

B-dul A I Cuza (vis a vis cinema)