Preşedintele Nicuşor Dan exclude o revenire a cotei de TVA la 19%

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, luni, că nu este în discuţie modificarea taxei pe valoarea adăugată, fiind parte din bugetul pe anul 2026. El a precizat că exclude o revenire a cotei standard de TVA la 19%.

„Legat de TVA, este parte din bugetul pe 2026 şi nu este în discuţie modificarea bugetului pe 2026”, a spus şeful statului într-o conferinţă de presă, transmite Agerpres.

Cota generală de TVA a crescut de la 19% la 21%, de la 1 august 2025

Cota generală de TVA a crescut de la 19% la 21%, de la 1 august 2025, această decizie fiind inclusă în primul pachet de măsuri fiscale adoptat de Guvernul Bolojan. Președintele Nicușor Dan s-a exprimat public în mai multe rânduri împotriva acestei măsuri, în contextul în care în campania electorală pentru alegerile prezidențiale de anul trecut și-a luat public abgajamentul că TVA nu va crește.

S-a păstra o cotă redusă de TVA de 11% doar pentru câteva produse și servicii, printre care cărți, livrarea de lemn de foc, furnizarea de energie termică în sezonul rece, medicamente de uz uman, alimente (cu anumite excepții), livrarea de locuințe ca parte a politicii sociale, apă pentru irigații, HoReCa.

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