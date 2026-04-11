Sfânta Lumină – adusă în România, în această seară, de la Ierusalim

Sfânta Lumină va fi adusă de la Ierusalim în această seară de superiorul Așezămintelor Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, arhimandritul Ioan Meiu, urmând să fie oferită delegaților eparhiilor BOR prezenți la Aeroportul Internațional ‘Henri Coandă’.

Ulterior, prin intermediul protopopiatelor, centrele eparhiale vor distribui Sfânta Lumină către fiecare parohie din cadrul lor, a informat Biroul de presă al Patriarhiei Române.

În jurul orei 19:00, Sfânta Lumină va fi primită la Catedrala Patriarhală istorică ‘Sfinții Împărați Constantin și Elena’ de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Tradiția aducerii Sfintei Lumini de la Ierusalim a fost inaugurată de Patriarhul Daniel în anul 2009.

Lumina Sfântă este considerată un miracol al ortodoxiei

Lumina Sfântă este considerată un miracol al ortodoxiei, care se întâmplă în fiecare an de Paște la Ierusalim, în timpul Vecerniei Mari din Sâmbăta Mare, între orele 12:30 și 14:30, când deasupra Sfântului Mormânt se aprinde un foc care se pogoară din cer, manifestându-se diferit în fiecare an și care, în primele minute, nu frige.

Lumina este adusă credincioșilor de Patriarhul Ierusalimului.