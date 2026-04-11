Au început negocierile dintre Iran şi Statele Unite în Pakistan. Fiecare delegație are întâlniri separate

Negocierile iraniano-americane menite să pună capăt războiului din Orientul Mijlociu au început sâmbătă la Islamabad, a anunţat premierul pakistanez, Shehbaz Sharif, care a primit cele două delegaţii separat, relatează AFP.

„În timp ce discuţiile de la Islamabad au început, prim-ministrul (…) s-a întâlnit cu JD Vance”, vicepreşedintele american care conduce delegaţia ţării sale, au anunţat într-un comunicat serviciile lui Sharif.

Înaintea discuţiilor, care se deschid într-un climat dificil de neîncredere şi ale căror agendă şi format – direct sau indirect – nu au fost precizate, prim-ministrul s-a întâlnit şi cu delegaţia iraniană. „Salutând angajamentul celor două delegaţii de a dialoga în mod constructiv, prim-ministrul şi-a exprimat speranţa că aceste discuţii vor conduce la o pace durabilă în regiune”, transmite biroul lui Sharif.

ntâlnirea este urmărită îndeaproape de alţi actori care au contribuit la eforturile diplomatice, Egipt, Turcia şi China, cu care Pakistanul continuă să se coordoneze, a adăugat această sursă.

„Neîncredere totală”

Înainte de a se reuni la Islamabad, fiecare tabără şi-a lansat avertismentele.

Iranul abordează negocierile „într-un climat de neîncredere totală, din cauza încălcărilor repetate de către Statele Unite ale angajamentelor sale”, a afirmat vineri şeful diplomaţiei iraniene, Abbas Araghchi, potrivit agenţiei de presă iraniene Tasnim.

Iranul a pus, potrivit influentului preşedinte al Parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf, care conduce delegaţia iraniană, două condiţii prealabile: „un armistiţiu în Liban”, unde Israelul se află în război cu Hezbollahul susţinut de Teheran, şi „deblocarea activelor Iranului”.

„Dacă avem de-a face cu reprezentanţi ai «Israelului mai întâi», nu va exista niciun acord”, a afirmat pe X primul vicepreşedinte iranian, Mohammad Reza Aref. Înainte de sosirea sa în Pakistan, JD Vance a avertizat Iranul: „Dacă vor încerca să se joace cu noi, vor vedea că echipa noastră de negociere nu se va arăta foarte receptivă”.

Cu toate acestea, el a asigurat că „va încerca să conducă negocieri constructive”. Sharif a subliniat la rândul său că etapa se anunţă „dificilă” pentru „instituirea unui armistiţiu durabil şi rezolvarea problemelor delicate pe cale diplomatică”. „Aceasta este etapa pe care în engleză o numim «make or break» (totul sau nimic)”, a adăugat el.