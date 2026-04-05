Trump a luat-o razna complet. Mesaj pentru Iran: „Deschideţi nenorocita de Strâmtoare, ticăloşi nebuni, sau veţi trăi în iad!”

„Deschideţi nenorocita de Strâmtoare, ticăloşi nebuni, sau veţi trăi în Iad – DOAR UITAŢI-VĂ! Slavă lui Allah”, este noul ultimatum al preşedintelui Donald Trump, aşa cum a scris pe Truth Social.

„Marţi va fi Ziua Centralei Electrice şi Ziua Podului, toate la un loc, în Iran. Nu va fi nimic asemănător!!!”, a ameninţat el.

Iranienii au vorbit mult despre ultimatumul şi ameninţările lui Trump încă de la primul avertisment al preşedintelui SUA, acum puţin peste o săptămână, anunţă Al Jazeera.

Aceştia spun că sunt pregătiţi pentru orice ameninţă SUA. Au văzut deja unele dintre acestea, inclusiv atacuri asupra instalaţiilor lor energetice în ultimele zile, aşa că spun că o parte din ceea ce ameninţă el a fost deja în curs de desfăşurare.

Şi spun, de asemenea, că au mijloacele şi capacitatea de a riposta dacă aceste ameninţări sunt puse în aplicare. Iranul ameninţă că va ataca aceleaşi instalaţii din regiune, în special Israelul.