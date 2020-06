„U“ Craiova – FC Botoșani | Moldovenii nu vin la „ciupeală“ în Bănie!

„U“ Craiova întâlnește vineri, de la ora 20.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe FC Botoșani. Partida contează pentru etapa a 3-a din play-off-ul Ligii 1 și este prima oficială după pauza din martie, cauzată de pandemia de coronavirus.

Cu obiectivul declarat de a obține titlul, Știința are nevoie să înceapă cu o victorie minicampionatul, dar cu siguranță misiunea nu este deloc ușoară. Pe lângă faptul că alb-albaștrii nu vor beneficia de aportul publicului fierbinte din Bănie, aceștia nici nu au câștigat prea mult moral după „dubla“ amicală cu FC Viitorul. În plus, elevii lui Cristiano Bergodi vor avea în față o echipă muncitoare și incomodă.

„Mergem la Craiova să obținem un rezultat bun“, a declarat antrenorul moldovenilor, Marius Croitoru, la Sport.ro.

Valeriu Iftime: Am pretenția de a ne clasa pe podium!

Finanțatorul formației FC Botoșani, Valeriu Iftime, a afirmat că echipa antrenată de Marius Croitoru este valoroasă și are pretenția să se claseze pe podium.

„Botoșaniul e echipă bună, valoroasă. Nu suntem cei mai buni, dar… Am pretenția de a ne clasa pe podium, vrem să jucăm cupe europene, chiar dacă ne numim Botoșani. Merită puțină atenție Botoșaniul. Nu știu ce o să facă Astra și Gazul, ele nu sunt echipe vândute, vor munci, vor produce surprize, dar Botoșaniul vrea să facă fotbal. Trebuie să fim ambițioși și să facem treabă. Dar nu pot să măsor nimic, nu am avut niciun meci amical, sunt trei luni fără fotbal. Am încredere în Marius Croitoru! Să vedem ce valoare avem, să vedem dacă avem forță și putere. Am pretențiile mele“, a declarat Valeriu Iftime, la Digi Sport.

„M-am bucurat un pic, așa, că Astra nu a luat licența. Dar trebuie să ne gândim la jocul nostru, să luăm locul 3, unde suntem siguri de cupele europene“, a mai spus Iftime.

„Toţi jucătorii sunt de vânzare!”

La începutul acestei săptămâni s-a vehiculat ideea că Universitatea Craiova l-ar vrea pe fundașul dreapta al Botoșaniului, Denis Haruț (21 de ani.

Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, a spus că orice jucător al său este de vânzare atât timp cât oferta este cea corectă.

„Toţi jucătorii sunt de vânzare, am spus asta. Haruţ e de vânzare dacă Craiova vine cu preţul corect. Am văzut că se vorbeşte de 250.000 de euro. Nici nu iau în calcul aşa ceva. Să vină cu altă ofertă şi discutăm!”, a declarat Valeriu Iftime, pentru Realitatea Sportivă.

