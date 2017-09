» Cîrțu: Așteptăm victoria Craiovei!

Derbiul CS Universitatea Craiova – Dinamo, programat sâmbătă, de la ora 20.30, pe stadionul „Municipal“ din Severin, din cadrul etapei a 10-a a Ligii I, se apropie cu pași repezi și oltenii își freacă mâinile, fiind convinși că alb-albaștrii lui Devis Mangia pot profita de perioada proastă traversată de „câinii“ lui Cosmin Contra. Printre aceștia se numără și Sorin Cîrțu, fost strateg al grupării din Bănie. Fostul component al Craiovei Maxima argumentează optimismul său prin prisma formei excelente pe care o traversează „piticii“ din atacul Craiovei: Mitriță, Gustavo și Băluță, ultimul împlinind miercuri 24 de ani.

„Așteptăm victoria Craiovei! Întotdeauna a fost ceva special când am jucat cu Dinamo și atitudinea trebuie să fie diferită. Aștept o prestație specifică nouă, oltenilor, în meciul ăsta. Dinamo nu este la o formă bună, are o lipsă de turație în prezent, iar CS Universitatea poate să exploateze acest lucru. Craiova este favorită, fără doar și poate. Sigur că și dinamoviștii au pregătit bine acest meci și vin foarte motivați, vin să câștige, vor gândi altfel partida decât au făcut-o cu Timișoara, dar Craiova are mai multe atuuri. Mă gândesc la viteza din atac și forma bună pe care o au Mitriță, Băluță, Gustavo, dar și la aportul publicului. Mă aștept la un joc foarte disputat“, a declarat Sorin Cîrțu, pentru GdS.

Mangia, privilegiat

Pentru meciul contra eternei rivale, Devis Mangia are tot lotul la dispoziție, excepție făcând Tiago Ferreira, care a văzut cartonașul roșu în jocul cu CFR Cluj, pierdut cu „ajutorul“ arbitrului vâlcean Adrian Comănescu. Întrebat cum ar alcătui primul unsprezece pentru acest duel important cu Dinamo, Sorin Cîrțu nu a dorit să-și expună preferințele, punctând că misiunea asta îi revine lui Mangia, pe care îl consideră un privilegiat, deoarece are o concurență bună pe posturi și beneficiază și de condiții bune de antrenament față de tehnicienii care au activat înainte.

„Nu vreau să fac primul unsprezece. Asta e treaba lui Mangia, nu trebuie să-i dau eu sfaturi. El a stat lângă jucători, i-a ținut sub observație zi de zi la antrenamente și știe cel mai bine cine trebuie să intre pe teren și să joace. Craiova este într-o formă bună, în special jucătorii din atac, Mitriță, Gustavo, Băluță, fotbaliști care au un dribling foarte bun, au o viteză mare de deplasare și dacă știu să le exploateze e ok. Craiova trebuia să fie acolo, pe podium, pentru că este un parcurs de mai mulți ani. Ceea ce s-a întâmplat în sezonul ăsta pentru Mangia e un privilegiu care i s-a făcut comparativ cu ceilalți antrenori care au fost la echipă, pentru că el se bucură de cele mai multe și mai bune transferuri, de terenuri bune de antrenament și, probabil, de un stadion ultramodern. Așa că trebuia să se reflecte toate acestea în clasament“, a menționat Sorin Cîrțu.

Fostul mare fotbalist a comentat și posibila numire a lui Cosmin Contra la cârma naționei României, fapt care s-ar putea realiza imediat după derbiul de la Severin: „Nu știu ce să zic cu privire la numirea lui Contra la națională. E decizia celor din FRF și au gândit-o ei într-un fel. Cosmin mi-a fost elev la lotul de tineret, mă bucur pentru el și îi urez mult noroc, dar să vedem, pentru că nu este nimic oficial momentan“.