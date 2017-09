» Lupte / România a primit organizarea Campionatului European din 2019

Preşedintele Federaţiei Române de Lupte, Răzvan Pîrcălabu, a anunţat, ieri, faptul că România a primit organizarea Campionatului European de seniori din 2019. Competiţia se va desfăşura în Sala Polivalentă din Bucureşti, informează Mediafax.

„Gândim şi privim in viitor! Astăzi am primit hârtia oficială din partea UWW pentru organizarea Campionatului European de Seniori din 2019 la Bucureşti. Vreau sa le mulţumesc pentru sprijin tuturor acelora care au crezut în mine, echipa mea şi in luptele româneşti, vreau să îi felicit şi să le mulţumesc totodata şi sportivilor, sportivelor, antrenorilor, stafului medical, care în ultima perioadă au reuşit perfomanţe deosebite şi ne-au plasat din nou în prim planul luptelor mondiale şi sportului din România. Toate aceste performante deosebite şi realizări manageriale nu erau posibile dacă nu lucram în echipă, faptul că toată suflarea luptelor româneşti a înţeles acest lucru, a făcut ca FRL să fie o instituţie respectată şi performantă. Aşa sa ne ajute Dumnezeu!”, a declarat preşedintele Federaţiei Române de Lupte, Răzvan Pîrcălabu.

De asemenea, United World Wrestling a decis ca Mondialele de lupte Under-23 din 2018 să aibă loc tot la Bucureşti, a menţionat preşedintele FR lupte.