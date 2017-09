» Naicu: Mergem la Deva cu gândul să câștigăm

CSO Filiași a început cu victorie campionatul Ligii a III-a, impunându-se cu 1-0 la Internațional Bălești, iar în runda a doua a stat, numărul combatantelor din seria 4 fiind impar, 15. Gruparea doljeană revine în circuit tot cu o partidă în deplasare, elevii lui Victor Naicu urmând să întâlnească vineri, de la ora 17.00, pe Cetate Deva, formația de pe locul patru.

„Sper ca pauza compe­tițională pe care am avut-o să ne fi prins foarte bine, în ideea ca jucătorii nou-veniți să se fi integrat mai repede și ca relațiile de joc să funcționeze mai bine decât în prima etapă. Mergem la Deva cu gândul să câștigăm! Ne așteaptă un meci greu și spun asta pentru că i-am văzut în runda trecută, cu Internațional Bălești (câștigată cu 3-2 – n.r.), și am văzut că formează o echipă foarte disciplinată din punct de vedere tactic. Nu se deschide și nu prea iese la joc, dar, cu toate acestea, au marcat șapte goluri în două etape. Am încredere în lotul pe care îl am la dispoziție, pentru că eu consider că se îmbină foarte bine experiența unor jucători cu tinerețea juniorilor care sunt în echipă. Primul unsprezece este conturat imediat după jocul care se termină, pentru că văd unde sunt probleme și mă gândesc ce aș putea să aduc mai bun. Contează însă și cum se pregătește fiecare în timpul săptămânii. Sper ca până la ora jocului să nu mai fie nici o problemă medicală, pentru că ne lipsesc două piese importante. Este vorba despre Nicușor Neacșu, un jucător cu mare experiență, de care aveam nevoie la acest joc, și Dănuț Stancu, un fotbalist tehnic și de valoare, care nu va reveni prea curând pe teren din pricina unei fisuri. Cu toate acestea, am un lot numeros și am de unde să aleg“, a declarat Victor Naicu, pentru GdS.

Optimist s-a arătat și mijlocașul Cătălin Dinu, venit la CSO Filiași cu puțin timp înainte de startul campionatului, de la AS Milcov: „Sperăm să câștigăm și la Deva. Ne-am pregătit foarte bine în aceste două săptămâni care au trecut și mergem încrezători. Noi, ultimii veniți la echipă, ne-am integrat foarte ușor la CSO Filiași. Colegii sunt foarte prietenoși și sperăm să formăm o familie frumoasă. Noi zicem că avem un lot valoros, care se poate clasa cu ușurință în primele șapte echipe ale seriei, dar să vedem cum vor decurge lucrurile“.

Partida de la Deva va fi arbitrată de Liviu Bălăcescu (Târgu Jiu), ajutat de Ion Nelu Glăvan (Vladimir) și Vlăduț Gașpar (Târgu Mureş). Observatori au fost desemnați Ioan Mureșan (Timişoara) și Mihai Țîră (Alba Iulia).