» Pugilistele din Bănie, medaliate pe plajă

Pugilistele craiovene s-au întors cu șapte medalii de la Campionatul Național, desfășurat recent la mare, la Mangalia. Dora Mustățea (51 kg, senioare) și Cristina Băran (48 kg, tineret), de la SCM Craiova, au obținut medalii de argint, dar cele două sportive și antrenorii lor cred că meritau să ia aurul, după cum au stat lucrurile în ring. Craiovenii spun că a devenit o obișnuință în ultima vreme ca deciziile luate de arbitri să nu fie în concordanță cu realitatea.

„S-a întâmplat ca în fiecare an! În finală am boxat cu Lidia Ion, de la Călărași, și arbitrii i-au dat meciul ei. S-a stricat și aparatul de punctaj, s-a punctat pe hârtie. A fost o bătaie de joc, nu știu a cui a fost vina, cine și-a băgat coada. Parcă erau cărțile făcute cu o zi înainte. Am o stare de scârbă… La gală a fost prezentă și doamna directoare a clubului nostru și a văzut ce ni s-a întâmplat. Spunea că atunci când veneam noi la club și spuneam că ne fură arbitrii poate nu ne credea mereu, dar acum a văzut cu ochii dânsei“, a spus Dora Mustățea.

Și Cristina Băran a avut parte în finală de adversara obișnuită, Cristina Aciobăniței, din Botoșani. Antrenorii craiovencei spun că o pregătiseră fizic și moral pe Cristina pentru o luptă inegală. „Ne așteptam… Știind asta, am muncit-o pe Cristina mai mult, tot ca să aibă energie, să o bată bine. A bătut-o, dar degeaba“, a spus maestrul Petrică Ștoiu. Colegul său, Ion Joița, spune că în colțul ringului la Aciobăniței, pe lângă antrenoarea sportivei, au stat și soții Lăcătuș, de la Steaua și de la lotul național, influențând cumva stabilirea câștigătoarei. „Sportiva mea a dominat-o trei reprize pe Aciobăniței. Două reprize, adversarei sale i-a stat în colț nevasta lui Adrian Lăcătuș, prietenă cu antrenoarea fetei, și una chiar maestrul Lăcătuș, pentru a influența arbitrii. Lăcătuș mi-a propus mai demult colaborarea cu Steaua, în ceea ce o privește pe Băran, dar nu am vrut și acum nu ne suportă. Toți antrenorii din țară mi-au spus că Cristina Băran merita să câștige“, a explicat Joița.

Alte două sportive de la SCM Craiova au fost medaliate: Elena Ionescu, care a luat argintul la 81 kg, și Cristina Cănuci, medaliată cu bronz la 54 kg. Ambele sunt din grupa antrenorilor Ion Dragomir și Dora Mustățea. O a patra sportivă din grupa celor doi, Sebastiana Stănciucă, nu a urcat pe podium, fiind și ea dezavantajată de arbitraj, conform spuselor Dorei Mustățea.

CSM Craiova a obținut trei medalii. Georgiana Avram (60 kg) a câștigat titlul de campioană națională la tineret, iar Florentina Ghiță (51 kg – tineret) și Gabriela Ștefan (46 kg – juniori) au luat bronzul. „Sunt mulțumit de rezultate. Georgiana a făcut atletism înainte de box. Este o sportivă de viitor, a câștigat și Cupa României anul acesta“, a declarat Constantin Cucu, antrenorul celor trei medaliate.