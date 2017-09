» Handbal (f): SCM Craiova a pornit cu dreptul în campionat

Echipa feminină de handbal SCM Craiova s-a impus aseară, pe teren propriu, cu scorul de 25-19 (13-9), în faţa formaţiei CSM Bistriţa, în prima etapă din noul sezon al Ligii Naţionale, redenumită Liga Florilor.

“Bistriţa este o echipă incomodă, una dintre echipele cu pretenţii din campionat, însă am bănuit că în prima etapă vor exista emoţii, în faţa propriilor suporteri. Am făcut un rezultat bun, însă rămâne să mai punem la punct nişte lucruri în apărare şi atac. Sper ca la Vâlcea să evoluăm mult mai bine, mult mai exact. Sunt fericit pentru victorie, felicit fetele”, a spus la finalul meciului antrenorul principal al oltencelor, Bogdan Burcea.

Pentru Craiova au evoluat: Dumanska, Stanciu, Lung – Florianu 9 goluri, Țicu 6, Klikovac 3, Pricopi 2, Nikolic 2, Elisei 2, Vizitiu 1, Trifunovic, Rădoi, Popescu.

„Mă bucur că am debutat cu victorie. Le mulțumesc din suflet acestor suporteri minunați care au fost alături de noi 60 de minute. Îmi doresc să ne susțină pe tot parcursul campionatului. Vom mai avea greșeli, cum a avut și azi, nu a fost un meci perfect, dar important este că am luat cele trei puncte. Am fost o echipă, am luptat. Am încredere în colege, sunt convinsă că vom progresa de la meci la meci. Vom lua totul pas cu pas”, a spus Cristina Florianu, principala marcatoare a gazdelor în confruntarea de ieri.

SCM Craiova va juca în etapa a doua în deplasare, cu HCM Vâlcea, duminică, de la ora 16.00 (TVR1).

Rezultatele primei etape:

Duminică:

CSM Roman — HC Zalău 26-23 (12-10)

CS Rapid USL Metrou București — CSM Slatina 28-25 (13-12)

Marți:

ASC Corona 2010 Brașov — HCM Râmnicu Vâlcea 23-22 (11-11)

Miercuri:

CSU Danubius Galați — HC Dunărea Brăila 15-14 (8-8)

CS Măgura Cisnădie — U Cluj 28-24 (14-14)

SCM Craiova — CSM Bistrița 25-19 (13-9)

AHCM Unirea Slobozia — CSM București 29-37 (12-19)

Galerie foto realizată de Claudiu Tudor: