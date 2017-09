» Gladiatorii, pe podium şi în Ardeal

Cluburile de culturism din România s-au întâlnit de curând la Târgu Mureș, Sala Centrului Cultural „Mihai Eminescu“ găzduind Finalele Campionatelor Naţionale de Fitness – Seniori 2017. La start s-au regăsit sute de competitori, printre ei fiind și patru sportivi craioveni, legitimați la CS Gladiator Gym. Aceștia au avut evoluții apreciate pe scenă, obținând un loc doi, prin Sebastian Pană (18 ani), la Men’s physique 170 cm, două locuri trei, prin Ion Andrei Iugulescu – Men’s physique 179 cm și Mirel Cîrstea – Men’s physique 182 cm, și un loc cinci, prin Paul Dîlganu, la Fitness seniori open.

„La Târgu Mureș am avut doi competitori juniori, Sebastian Pană (18 ani) și Paul Dîlganu (19 ani), și sunt foarte mulțumit de evoluția lor. A fost ca un test pentru ei această competiție de seniori, unde au avut rivali maturi, cu dublul vârstei lor, în perspectiva Campionatelor Mondiale de la Bistrița. Am mai avut alți doi concurenți, care, fiind la prima lor participare la o competiție de nivel național, s-au comportat bine, obținând medalii de bronz“, a explicat antrenorul „gladiatorilor“ craioveni și totodată directorul tehnic al loturilor naționale ale României, Costel Torcea, pentru GdS.

Atac fără precedent la adresa arbitrajului

Deși face parte din conducerea tehnică a FR de Culturism și Fitness, multiplul campion național, balcanic și european Costel Torcea a pus sub semnul întrebării corectitudinea arbitrilor la turneul din Târgu Mureș, considerând că elevii săi, și nu numai, au fost văduviți din pricina intereselor.

„În urmă cu un an și jumătate, când am fost numit în funcția de antrenor federal, am fost conștient că merg într-o funcție care cere o mare responsabilitate și seriozitate în a pune în practică fișa postului. Am fost conștient că îmi voi atrage multe antipatii. Ăsta este motivul pentru care eu, în ședințele Biroului Federal, atunci când merg să prezint rapoartele loturilor naționale, nu omit să spun și ce se întâmplă în competițiile naționale referitor la arbitraj. Este prima dată când declar ceva despre arbitraj. Sunt oameni care nu merită acest statut de arbitri. Probabil că vin acolo pentru mesele care se dau la competiție și pentru diurnă, altfel nu-mi explic motivul pentru care sunt atât de indiferenți. Mi-au mâncat trei titluri naționale și o medalie de bronz! Nu sunt arbitru să evaluez eu sportivii mei, dar cred că sala mi-a putut evalua sportivii, într-un oraș care nu are nici o legătură cu Oltenia. Am urmărit cu atenție tot parcursul concursului, pentru că era de datoria mea să stau și să văd fiecare sportiv în parte cum evoluează pe scenă. Credeți-mă că au mai fost trei sau patru cazuri în care sportivii altor cluburi au fost defavorizați clar și asta din cauza «bisericuțelor» care sunt la nivel de arbitraj. Știam că există așa ceva, dar credeam că o formă sportivă excelentă nu le va da prilejul să-și facă jocurile, însă nu a fost așa. Dacă în 34 de ani de activitate am tăcut și mi-am văzut de treabă, le-am respectat decizia, de acum înainte nu o să mai tac. Le promit că indiferent dacă voi continua ca antrenor federal sau nu, voi lua decizia după Mondiale în acest sens, și-au făcut un mare dușman. Voi apăra sportivii în relația cu arbitrajul, nu cu oamenii din federație, pentru că nu vreau să se înțeleagă greșit“, a „tunat“ Torcea.

Sportivii așteaptă cu nerăbdare Mondialele

La rândul lor, sportivii de la Gladiator Gym au trecut peste episodul Târgu Mureș și așteaptă nerăbdători Mondialele de la Bistrița (9-12 noiembrie).

„A fost o competiție strânsă la Târgu Mureș, deoarece am avut rivali cu 15-17 ani mai mari decât mine, iar asta înseamnă că au mult mai multe antrenamente în spate, o masă musculară mai bine dezvoltată și o densitate musculară mai bună. Mă așteptam să ocup locul trei la cum s-au derulat lucrurile, dar trebuie să admit că am încheiat pe cinci. Am intrat în lotul național pentru Mondiale, iar această competiție s-a vrut ca o ultimă repetiție unde să iau contact cu scena pentru programul liber ales, să mă ajute să fiu mult mai sigur pe mine la Bistrița“, a declarat Paul Dîlganu, pentru GdS.

„Am participat pentru prima dată la un concurs de seniori, am luat locul doi și sunt mulțumit, deși am aspirat la aur. Trecerea de la juniori la seniori a fost destul de grea. A fost o primă experiență și sper ca în viitor să obțin primul loc. Mi-aș dori să se întâmple asta la CM de la Bistrița și muncesc din greu pentru asta“, a punctat Sebastian Pană, pentru GdS.

CS Gladiator Gym va mai fi reprezentat la CM de la Bistrița de Maria Onea – la bikini, Letiția Marin – la bikini masters, Adina Ivașcu – la bodyfitness masters, Mihaela Pasăre – la bodyfitness peste 45 de ani, Andrei Alexandrescu – la culturism masters 70 kg și Costel Torcea, la Masters 80 kg.

Până atunci, campionul balcanic Cristi Firică va merge în octombrie la Cupa Federației, la Ianca (Brăila), o competiție pregătitoare pentru Europenele și Mondialele de anul următor.

„Vreau să atingem cea mai bună formă posibilă și sper ca medaliile să vină în raport cu munca depusă“, a menționat Costel Torcea, care a ținut să-i mulțumească prietenului său Petre Popa pentru sprijinul acordat în ultimul timp.