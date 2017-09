» Nu pot sta departe de planșa de scrimă nici la 70 de ani

Aproape 40 de spadasini trecuți de prima tinerețe au participat la sfârșitul săptămânii trecute la Craiova, la Campionatul Național rezervat veteranilor. Concursul s-a desfășurat în sala de scrimă din incinta Liceului cu Program Sportiv „Petrache Trișcu“, iar concurenții, foști mari campioni, antrenori de renume, retrași din activitate sau nu, s-au bucurat că mai pot trage un asalt, după cum spunea unul dintre ei. Această competiție a devenit o tradiție pentru ei și un prilej de a rememora clipele frumoase petrecute pe planșă. Pe lângă meciurile de la fiecare categorie de vârstă (de la +40 la +70), cei prezenți au fost încântați cu un meci demonstrativ de sabie între antrenorul emerit craiovean Dan Podeanu și Iulian Bițucă. De la întâlnire nu putea lipsi Alexandru Mironov, fost spadasin, și fost președinte al Federației Române de Scrimă și ministru al tineretului și sportului. Mironov a vorbit despre plăcerea cu care se reîntâlnesc spadasinii. „Aceasta nu este o competiție, ci un moment de asociativitate. În lumea scrimei, noi suntem legați unii de alții de la cadeți până la vârste înaintate. E un moment în care ne strângem mai mulți laolaltă, ne uităm unul la altul, ne bucurăm. Vorbesc de un sport cu cele mai multe performanțe în ultimii ani. Scrima are șapte campioni olimpici, nenumărați campioni mondiali, este sportul care a dat un ministru al sportului și un senator. Scrimerii sunt oameni de treabă. Nu știu unul să fie ratat în viață. E o lume cu oameni-soare, luminați. Acest sport este foarte cultural, scrima este un șah în mișcare, îl recomand copiilor. M-am reîntâlnit aici cu vecinii de pe strada mea. Cinci de aici am stat pe aceeași stradă, Vasile Roaită. Am mers eu în clasa a cincea la scrimă și i-am luat și pe ei cu mine. Ulterior, unul a ajuns antrenor la lot național, altul antrenor în Franța, unul conducător al centrului olimpic, eu ministru și președinte de federație. Antrenorii din acest sport știau de la început că nu vor fi milionari, dar au trăit o viață de plăcere. Și asta le-a plăcut cel mai mult, scrima“, a spus Mironov. Participanții la Campionatul Național au primit medalii din argilă solidă, diplome, iar seara au participat la o cină festivă.