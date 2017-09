» Tenis / Cosac a anunțat componenții echipei de Cupa Davis a României pentru meciul cu Austria

Președintele Federației Române de Tenis, George Cosac, a declarat, astăzi, că Horia Tecău, Dragoș Dima, Nicolae Frunză și Bogdan Borza sunt componenții echipei României pentru meciul cu Austria, din barajul pentru menținerea în Grupa I valorică a zonei Europa-Africa a Cupei Davis.

„Tecău, Dima, Frunză, Jianu și Borza sunt jucătorii convocați pentru meciul cu Austria care se va disputa pe zgură în deplasare, în perioada 15-17 septembrie. În cursul zilei de astăzi vom afla și componența echipei Austriei. Dacă racheta lor numărul 1 va fi Dominic Thiem (numărul 8 ATP), atunci șansele noastre sunt aceleași ca în situația în care Marius Copil s-ar fi aflat în echipa noastră”, a spus Cosac, pentru Agerpres.

Acesta a explicat că Marius Copil are o problemă la umăr și din acest motiv nu face parte din echipă pentru acest meci. „Eu am avut o discuție cu Marius Copil înainte să plece în străinătate. Mi-a spus că are o problemă cu umărul și nu vrea să revină pe zgură pentru că s-ar accentua”, a precizat George Cosac.

Din lotul României mai lipsesc Florin Mergea, aflat în prezent pe locul 50 în clasamentul mondial de dublu, și experimentatul Adrian Ungur (32 ani), ocupantul locul 423 în ierarhia ATP de simplu.

Tecău (32 ani) ocupă locul 27 în clasamentul ATP de dublu, Dragoș Dima (25 ani) este numărul 568 la simplu, Frunză (19 ani) – 590, Borza (20 ani) – 811. Cu lotul va face deplasarea și juniorul Jianu (16 ani) – 1.365 ATP.

Meciul Austria – România, din primul tur al play-off-ului pentru menținerea în grupa I valorică a zonei, se va desfășura în perioada 15-17 septembrie, la Wels, pe zgură.