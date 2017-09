» Oltenii, la înălțime la semimaraton

Sportivii olteni nu s-au făcut de râs la Campionatul Național de semimaraton, desfășurat ieri la Craiova, pe traseul Sala Polivalentă – Parcul Tineretului, reușind că câștige multe medalii. În Bănie au rămas două titluri naționale, cucerite de Ancuța Bobocel (CS Universitatea) la senioare și de echipa masculină de seniori, de la CSM, alcătuită din Marius Ionescu, Marius Bușcă, Mădălin Ionescu și Alexandru Corneschi. Clubul organizator, CSM Craiova, a mai obținut alte trei medalii. La seniori individual, Marius Ionescu a urcat pe treapta a doua a podiumului, fiind depășit de Nicolae Soare, iar la echipe senioare Alina Voiculescu, Elena Moagă și Alina Bățilă au luat bronz. Tot bronz a luat și juniorul Gabriel Scurtu.

Cinci titluri pentru gorjeni

Cele mai multe medalii dintre cluburile oltene au ajuns la Târgu Jiu, la CS Pandurii și CS Bura’s. Gorjenii au obținut patru titluri naționale la individual și unu la echipe, la care se adaugă alte clasări pe podium. Adrian Garcea a devenit campion național la individual, atât la juniori, cât și la tineret, Andreea Pîșcu a obținut aur la tineret și locul trei la senioare, iar Alina Butnariu a plecat și ea tot cu două medalii acasă, aur la junioare și argint la tineret. La echipe, senioarele de la CS Pandurii (Andreea Pâșcu, Adela Bălțoi, Mihaela Cioveie, Andreea Vlădulescu) au devenit campioane naționale, iar echipa masculină de juniori, formată din Adrian Garcea, Andrei Racoceanu, Andrei Giorgi și Marian Marinescu, s-a clasat pe locul doi. Cu excepția Alinei Butnariu, care este legitimată la CS Bura’s (antrenor Andree Pâșcu), ceilalți sportivi sunt de la CS Pandurii (antrenori Ion Bură, Viorica Dima).

Festivitatea de premiere s-a desfășurat în parcarea Sălii Polivalente, o parte, apoi, după ce s-a pus ploaia, cei prezenți s-au mutat în Sala Polivalentă, în zona Muzeului Sportului. Printre cei care au înmânat premiile s-au numărat Constantina Diță, campioană olimpică la maraton, Daniela Popa Iliescu, director general în cadrul Ministerului Tineretului și Sportului și Sorin Manda – administratorul pubic al orașului Craiova și totodată președintele Asociației Județene de Atletism. Competiția a reunit 80 de sportivi, 60 la masculin și doar 20 de fete.

Primul titlu la semimaraton pentru Bobocel

Pentru Ancuța Bobocel a fost primul titlu de campioană la semimaraton. Sportiva originară din Severin a spus că cursa a fost un antrenament util pentru compețiile următoare și a mărturisit că se gândește să facă pasul spre maraton. „M-am simțit bine. Mi-am îndeplinit obiectivul de a face un antrenament bun. Am avut și colegi după care am tras și m-au ajutat. La fete, concurența încă nu este atât de acerbă. Mă pregătesc pentru probele de semimaraton și ușor-ușor la anul pentru maraton, dar mai este până atunci. Anul acesta am campionatul național de cros, în octombrie, ceva concursuri de șosea în străinătate și în decembrie Europenele de cros, unde voi încerca să-mi depășesc rezultatul de anul trecut, locul 4 la individual“, a spus eleva lui Marin Istrate.

Susținere puternică pentru Marius Ionescu acasă

Marius Ionescu a spus că a fost o mare plăcere să alerge acasă, chiar dacă nu a câștigat. „Nu a fost un concurs de obiectiv pentru mine. Anul acesta nu a fost unul prea bun pentru mine, a fost mai slăbuț în rezultate. Este o plăcere să concurezi la tine acasă. Nu am alergat niciodată pe șosea, pe unde am copilărit“, a spus sportivul craiovean, care a avut parte de o galerie numeroasă.

Campioana olimpică Constantina Diță, cu ochii pe participanți

Constantina Diță a fost foarte solicitată pentru poze și, la rândul său, a urmărit cu interes fiecare sportiv din cursă. „De câte ori revin acasă și aud că sunt competiții în România particip, nu pot sta departe. Am făcut atletism peste 25 de ani, este viața mea. În 2014 am pus punct sportului de performanță, mi-am făcut retragerea. Acum ajut cu ce pot sportivii.“, a spus Constantina Diță.