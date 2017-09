» Fotbal / Pandurii nu se descurcă acasă

Pandurii Târgu Jiu nu a cunoscut gustul victoriei pe teren propriu, la Motru, nici după runda a șasea din Liga a II-a. După 3-3 cu Chindia Târgoviște și 1-2 cu Academica Clinceni, gruparea gorjeană a pierdut duminică, scor 1-3, și cu AFC Hermanstadt. Golurile sibienilor au fost marcate de Ionuț Stoica (’21) şi Petrişor Petrescu (’32, ’80). Pentru gorjeni a redus din diferență Ciprian Rus (’63- penalti).

Pandurii: Stanca – Homei, D. Lung, Celea, Drugă – Şut, Brînzan (’54, Şendroiu), Tudoran (’54, C. Rus) – M. Maxim, Dodoi, Bujor (’54, Dănăricu). Antrenor: Adrian Iencsi.

Hermannstadt: Moldovan – Tătar, I. Stoica, Crişan, Pamfile – Dîlbea, Boboc – S. Lupu (’61, Al. Neacşa), C. Neagu (’71, Hergheligiu), Petrescu (’84, I. Popa) – Rusu. Antrenor: Eugen Beza.

Au arbitrat: Andrei Antonie – Marius Badea, Florin Pucheanu; Robert Avram.

„Mă aşteptam să pierdem”

Antrenorul oltenilor, Adrian Iencsi, nu a încheiat meciul pe bancă, fiind trimis în tribune pentru proteste în minutul 74. La final, acesta a admis că elevii săi nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor, dar crede că la eșecul înregistrat au contribuit și deciziile arbitrilor.

„Am întâlnit o echipă puternică, foarte bine organizată. Am avut o primă repriză destul de slabă, pe parcursul căreia adversarul a făcut diferenţa din toate punctele de vedere. În partea secundă, am jucat mult mai bine, după ce am schimbat sistemul. Ne-am creat ocazii, dar n-am reuşit să mai întoarcem rezultatul. Din păcate, încă nu reuşim să câştigăm meciurile de acasă. Mi-aş fi dorit foarte mult să obţinem prima victorie la Motru. Mi-e şi ruşine de suporterii care fac eforturi şi vin de la Târgu Jiu, să ne susţină. Într-un fel, mă aşteptam să pierdem! Spun că mă aşteptam, fiindcă Pandurii e o echipă care suferă la capitolul omogenitate. N-am făcut pregătirea de vară împreună şi vom mai avea oscilaţii. Nu e însă normală maniera de arbitraj. Pe mine nu au cum să mă păcălească domnii arbitri. Nu pot să dau însă vina pe arbitraj pentru înfrângere, chiar dacă multe faulturi au fost acordate împotriva noastră”, a spus Iencsi, conform liga2.ro.

Pentru gorjeni urmează un meci în deplasare, la CS Balotești: „Dacă aş şti să se repetă istoria ultimelor etape (pandurii nu au pierdut în deplasare – n.r.), aş sta liniştit, dar sunt convins că ne aşteaptă un joc dificil. Echipa din Ilfov are moralul bun după egalul de la UTA, plus că terenul de la Baloteşti e foarte mic. Nici nu ştiu dacă are dimensiunile regulamentare”.