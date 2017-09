» Fotbal / Victorie forțată cu Armenia. România s-a chinuit să marcheze cu un om în plus

Naționala României a reușit să se facă din nou de râs prin prestația sa în această campanie de calificare la Campionatul Mondial din 2018. Formația noastră s-a impus foarte greu, scor 1-0 (0-0), în partida disputată vineri seară, pe Arena Națională, în fața echipei Armeniei, în etapa a 7-a din grupa E a preliminariilor turneului final găzduit de Rusia. Golul care a făcut diferența a fost reușit de Alexandru Maxim, în minutul 90+1, după un assist al lui Benzar.

„Tăceți în p… mea“, le-a transmis Alexandru Maxim contestatarilor din tribune.

De menționat faptul că oaspeții au evoluat în inferioritate numerică din minutul 53, fiind eliminat Voskanyan pentru două „galbene“. Tricolorii au irosit și o lovitură de pedeapsă în minutul 55, șutul lui Bogdan Stancu de la punctul cu var fiind respins cu ușurință de portarul oaspeților.

România: Tătărușanu – Benzar, Chiricheș, Toșca, Ganea – Pintilii, Stanciu – Chipciu (68, A. Popa), Băluță (74, An. Ivan), Stancu (81, Maxim) – Andone. Selecționer: C. Daum.

Armenia: Meliksetyan – Hambardzumyan, Haroyan, Voskanyan, Daghbashyan – Malakyan (46, Yedigaryan), Hovhannisyan – Mkhitaryan, Pizzelli (73, Adamyan), Manoyan (58, Koryan) – Barseghyan. Selecționer: A. Petrosyan.

Cartonașe galbene: Băluță (68), Pintilii (88) / Haroyan (33), Voskanyan (45+2, 53).

Cartonaș roșu: Voskanyan (53).

A arbitrat: Ivan Bebek (Croația).

În celălalte partide din etapa a 7-a a grupei E, Danemarca s-a impus cu 4-0 pe teren propriu în fața Poloniei, iar Muntenegru a câștigat la pas, scor 3-0, în Kazahstan.

Clasament: 1. Polonia 16 puncte (golaveraj 15-11), 2. Muntenegru 13 (17-7), 3. Danemarca 13 (14-6), 4. România 9 (8-7), 5. Armenia 6 (7-15), 6. Kazahstan 2 (4-19).

Etapa viitoare: luni – ora 19.00: Armenia – Danemarca, ora 21.45: Muntenegru – România, Polonia – Kazahstan.

Daum a decis să plece la finalul anului

Fluierat copios din tribunele Arenei Naționale și la meciul cu Armenia, selecționerul României, Christoph Daum, a cedat și a admis că își va încheiat colaborarea cu FRF la finalul anului. Germanul a admis că meciul cu armenii a fost slab, dar a crezut mereu în victorie.

„Bună seara! A fost un meci dificil, mai ales prima repriză. Defensiva lor a fost alcătuită din cinci fundaşi şi patru mijlocaşi. Chiar dacă am avut o posesie cu 20% mai mare decât ei, mie mi s-a părut fatastic că echipa nu a cedat şi a marcat. Nu se termină până la final, eu am sperat, poate vă amintiţi finala Ligii Campionilor dintre Bayern şi Manchetsre United când s-au marcat două goluri în câteva minute. Trebuie să crezi mereu. Nu vreau să vorbesc despre șansele de calificare. Vreau să vorbesc despre a crea o nouă echipă şi despre un proces de reînnoire a echipei. Vrem să ne păstrăm şansele matematice, dar trebuie să-i felicit pe băieţi pentru modul în care s-au implicat. Trebui să jucăm mai bine şi să jucăm mai bine, iar acum suntem în progres, aşa cum au demonstrat Ganea, Băluţă sau Benzar. Au nevoie de mai mult timp să crească“, a spus Daum.

„Fanii au dreptul să-mi ceară demisia. Singurul lucru pe care eu îl cer fanilor e să-i încurajeze pe băieţi. Lucrăm la multe lucruri, dar la finalul zilei depindem de rezultate. Trebuie să mergem mai departe. Am avut o întâlnire cu Comisia Tehnică, au fost câteva întrebări critice şi câteva discuţii, iar după această întâlnire au fost două opţiuni: să continuăm până în 2020 şi să reînnoim echipa, iar răspnsul lor a fost că vom continua până la finalul acestui an, nu până în 2020. Aş spune că mi-a ajuns şi nu am nevoie de această slujbă“, a adăugat Christoph Daum.

Chipciu: Am alergat foarte mult pentru gol

La finalul întâlnirii cu Armenia, mijlocașul Alex Chipciu a spus că antrenorul Christoph Daum trebuie să primească în continuare credit şi a explicat de ce jocul României nu s-a legat.

„Ne bucură victoria pentru că a fost foarte chinuită şi foarte muncită, am alergat foarte mult pentru a da gol. Trebuie să recunoaştem că armenii au avut două ocazii mari de a marca în prima repriză. Noi nu suntem o naţională ca a Germaniei, care să-şi domine adversarul de la începutul meciului. Mkhitaryan e mai bun ca oricare jucător din echipa noastră. În plus, nu ai cum să pasezi pe un asemenea teren. E cel mai slab teren pe care am jucat, nu poţi să pasezi, majoritatea preluărilor sunt greşite, bine ăsta nu e un motiv care să justifice evoluţia noastră. Nici noi nu suntem o echipă wow! Din punct de vedere al atitidunii, noi am dat maximum! Cred că nu e mare diferenţă între noi, Danemarca şi Muntenegru. Am fost cu Victor Piţurcă, lumea era nemulţumită pentru că nu jucam ofensiv. Am fost antrenaţi de Anghel Iordănescu şi fanii tot nemulţumiţi erau. Trebuie să-i dăm credit lui Christoph Daum, într-adevăr, poate nu jucăm la cel mai înalt nivel, dar n-o să avem niciodata continuitate dacă nu-i dăm credit. Sper să ne dea un moral mai bun pentru meciul cu Muntenegru“, a spus Chipciu.

Chiricheș: Ne chinuim la fiecare meci

O declarație sinceră și foarte obiectivă a avut-o Vlad Chiricheș.

„Trei puncte obţinute greu, un joc care nu-ţi dă speranţe că putem mai mult. Mă simt dezamăgit de ce se întâmplă în această campanie. E trist. Ne chinuim la fiecare meci! 11 la 11 ar fi fost greu. Nu ştiu dacă rezultatul e mincinos, dar e un rezultat obţinut întâmplător. Şansele de calificare sunt extrem de mici. Vom merge în Muntenegru, încercăm să câştigăm şi acolo, vedem ce se va întâmpla. Suntem la mâna tuturor, nu mai depinde de noi. Încercăm să jucăm. Nu pot să-mi explic evoluţiile slabe, pentru că nu am schimbat foarte mulţi jucători faţă de campania pentru Euro şi totuşi avem rezultate chinuite. Nu ştiu, nu cred că e la îndemâna mea să vorbesc despre selecţioner. Cred că trebuie să se facă o analiză amănunţită, iar cei din Federaţie să ia o decizie. Ne-am chinuit campania asta, nu ştiu ce s-ar putea spune. Mă simt dezamăgit de rezultatul din seara asta. Chiar dacă am obţinut cele trei puncte nu cred că am jucat un fotbal care să ne dea speranţe“, a declarat Vlad Chiricheş.