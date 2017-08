» Căpitanul Craiovei, pregătit pentru Armenia și Muntenegru

Naționala României întâlnește vineri reprezentativa Armeniei, de la ora 21.45, pe Arena Națională, și pe cea a Muntenegrului în 4 septembrie, în deplasare, tot de la ora 21.45, în preliminariile Campionatului Mondial din 2018, iar din lotul tricolor nu putea lipsi mijlocașul Alexandru Băluță.

Căpitanul grupării CS Universitatea Craiova a avut un început de campionat excelent, marcând de trei ori în Liga I, cu Poli Iași, Concordia Chiajna și FCSB, plus o dublă evoluție contra marelui AC Milan, în Liga Europa. Toate acestea i-au forțat mâna selecționerului Christoph Daum să-l solicite din nou pe Băluță, de data aceasta pentru două bătălii oficiale, însă de o importanță mai mică, România având șanse infime să mai spere la participarea la turneul final găzduit de Rusia. Pentru decarul Craiovei este a doua convocare, prima fiind la amicalul din luna mai, cu Chile, scor 3-2, când a și marcat golul victoriei.

„E o bucurie imensă că am fost convocat din nou, băieții m-au primit bine. Și prima dată m-au primit bine și am reușit și eu să mă integrez. Golul din meciul meu de debut, cel cu Chile, a fost un vis împlinit pentru mine. Îmi doream foarte mult să intru și să joc și mă gândeam că dacă aș înscrie la debut ar fi incredibil. Am reușit, am adus și victoria și pentru mine a fost ceva special și un pas înainte“, a declarat Alex Băluță, amintindu-și care a fost primul meci al naționalei pe care l-a văzut: „Primul meci al naționalei a fost la Euro 2008, România – Italia, când Mutu a ratat un penalti“.

Se motivează privind golurile marcate de el

Mijlocașul Craiovei, născut pe 13 septembrie 1992, susține că numărul 13 cu care a debutat la națională i-a purtat întotdeauna noroc și speră să continue cu el, visând ca în viitorul apropiat să joace cu România la un turneu final. „13 este ziua mea de naștere, îmi poartă noroc dintotdeauna și sunt sigur că o să-mi aducă și de acum înainte. Faptul că la club sunt antrenat de un italian, iar la națională de un german m-a ajutat să progresez. Am reușit să «prind» multe într-un timp foarte scurt, atât la echipa de club, cât și la națională. Mai am multe de învățat și mă bucur că am de la cine. Nu am vreun ritual înainte de meciuri. Mă gândesc ca atunci când intru pe teren să dau 100% și mă mai uit la multe filmulețe motivaționale, la golurile marcate de mine“, a mai spus Băluță.

Acesta s-a arătat încântat că este comparat cu vedeta lui Napoli, Dries Mertens, și își dorește să se transfere la un club mare din Europa și să-l învingă într-o bună zi pe portarul lui Bayern Munchen, Manuel Neuer: „Îmi doresc să joc într-un campionat puternic din străinătate, să câștig trofee, și în ceea ce privește naționala să joc la un campionat mondial sau european. Multă lume spune că mă asemăn cu Mertens, de la Napoli, mai ales că acum joc și într-o poziție asemănătoare. Cred că mă apropii mult de calitățile lui. Mi-ar plăcea să-i înscriu lui Neuer, pentru că mi se pare un portar foarte bun. Mi se pare ceva foarte greu de realizat, nu mulți jucători reușesc să marcheze împotriva lui și pentru mine ar fi ceva incredibil“.