» Vlad se visează la FCSB, Craiova îl amenință cu suspendarea

Misterul răspunsului negativ dat de portarul Andrei Vlad în privința semnării unui nou contract cu CS Universitatea Craiova a fost elucidat.

Oficialii grupării FCSB i-au dat drumul portarului Ionuț Poiană și l-au „curtat“ pe Vlad, care a evoluat în ultimele etape din play-off și a lăsat o impresie bună. Ce a ignorat atât goalkeeper-ul de 18 ani, cât și gruparea roș-albastră este că fotbalistul originar din Târgoviște mai are un an de contract cu CS Universitatea și managerul Marcel Popescu îl amenință cu suspendarea.

„A refuzat să vină în pregătire. Mai are un an de contract, iar regulamentul e clar. Dacă va continua cu această atitudine, atunci va risca între 12 şi 24 de etape de suspendare. Contractul îi va expira în vara anului viitor, 30.06.2018. El nu solicită nimic, nu mai vrea să vină la pregătire. Citesc tot felul de zvonuri, cum că Dică l-ar avea pe Vlad. Dacă este așa, nu aveau voie să-l abordeze pentru că este sub constract cu Craiova“, a spus Popescu, în cadrul emisiunii „Digi Sport Matinal“.