» Hai cu transferurile!

Oficialii CS Universitatea Craiova au plecat capul în ultimul timp când au fost întrebați de transferuri. Deși obiectivul este clasarea pe podium, gruparea din Bănie nu a reușit până acum decât aducerea lui Cristi Băbuț, de la ACS Poli Timișoara, contra a 100.000 euro. Managerul general Marcel Popescu a afirmat însă că la finalul acestei săptămâni vor fi făcute și alte „mișcări“ pe piața transferurilor, dar nu a dorit să dezvăluie numele jucătorilor aflați în tratative de teama rivalilor.

„Viitorul sezon îl atacăm aşa cum cum trebuie să-l atace CS Universitatea Craiova. În afară de Bărbuţ, săptămâna asta vor fi materializate încă trei transferuri. Până la revenirea echipei din cantonament, CS Universitatea se va întări cu patru-cinci jucători. Însă nu luăm doar de dragul de a avea cantitate. În iarnă am adus câţiva jucători care nu au corespuns, iar acest lucru ne-a arătat că e nevoie de mai multă răbdare“, a spus Marcel Popescu, la Digi Sport.

Unul dintre cei trei jucători pe care i-ar putea anunța CS Universitatea ar fi atacantul craiovean Mihai Roman.

Va semna și Mitrovic

Un prim jucător pe care și-l va asigura Craiova este portarul bosniac venit în probe în Austria. Se pare că antrenorul cu portarii, Cătălin Mulțescu, a fost mulțumit de randamentul lui Miodrag Mitrovic și și-a dat acordul pentru oprirea acestuia, considerând că va oferi o concurență bună lui Nicolai Calancea și Laurențiu Popescu, la ultimul existând și varianta unui nou împrumut. Celălalt tânăr portar, Cristi Dică, va apăra la „satelit“ cu Andrei Vlad, asta în cazul în care Vlad va semna un nou contract și va fi iertat de club pentru neprezentarea la lot.Miodrag Mitrovic (26 de ani și 1,84 metri) are și cetățenie elvețiană, iar în trecut a mai îmbrăcat tricourile echipelor Locarno, Biaschesi, Chiasso, Bari, Krka și Lugano, fiind evaluat la 250.000 de euro.

Popescu, susținut de David

În ciuda faptului că pare să piardă din nou prim-planul, Laurențiu Popescu are o susținere puternică din partea lui Valentin David, fostul antrenor cu portarii de la Pandurii Târgu Jiu.

„Cătălin Mulțescu să nu se supere pe mine, dar eu îl prefer pe Popescu ca principală variantă pentru Calancea. Am insistat foarte mult să-l iau la Târgu Jiu, simțind că el are nevoie de jocuri. Îl văzusem în câteva meciuri la Craiova, jucând titular, și de atunci am zis că el va fi viitorul portar al CS Universitatea. L-am văzut și pe Calancea, dar numai Cătălin știe cine e mai pregătit să intre și să apere. Cred că Popescu ar putea fi numărul unu. E un băiat de nota 10, și ca pregătire, și ca om. Nu am văzut mulți portari concentrându-se atât de bine la un meci. Nici eu nu sunt un antrenor care să stea cu gura pe el înaintea unui meci, pentru că nu știu ce aș putea să-i transmit în plus, în afară de încurajări. El singur se motiva și a fost mai mult decât constant, a făcut și niște meciuri extraordinare, dar, din păcate, nu a avut nici echipa care să-l țină sus. Una e când lupți pentru podium și alta e când vrei să scapi de retrogradare. Noi am avut o apărare improvizată în permanență la Pandurii. Pentru Laurențiu a contat mult că a jucat și poate apăra cu toată încrederea în Liga I“, a declarat Valentin David, pentru GdS. Acesta s-a arătat încântat de aducerea lui Devis Mangia, „înțepându-l“ puțin pe fostul tehnician al CS Universitatea, Gigi Mulțescu.

„Mă bucur pentru numirea noului antrenor, Devis Mangia, care nu are nici o legătură cu România și sigur este un om greu de influențat. Mă bucur că nu se va mai vorbi despre Dinamo în vestiarul Craiovei și ăsta e cel mai mare avantaj care s-a creat prin aducerea lui Mangia“, a punctat Vali David.