» Fotbal / Alb-albaștrii au prins curaj după amicalul cu Ludogorets

Formația CS Universitatea Craiova a pierdut la limită, scor 0-1, partida de verificare susținută ieri seară în compania campioanei Bulgariei, Ludogorets Razgrad, acesta fiind al doilea test din cantonamentul susținut în Austria. Golul vecinilor de la Sud de Dunăre a fost marcat de Cosmin Moți, dintr-un penalti (’86). Alb-albaştrii au avut şi ei o bară prin Andrei Ivan (’52).

Craiova, prima repriză: Calancea – Vlădoiu, Popov, Kelic, Briceag – Mateiu, Screciu – Gustavo, Băluță, Bancu – Ivan.

Craiova, repriza a doua: Calancea – Dimitrov, Barthe, Kelic, Briceag – Mateiu, Screciu – Gustavo, Băluță, Bancu – Ivan. Antrenor: Devis Mangia.

Ludogorets: Santos – Cicinho, Plastun, Terziev, Vasilev – Campanharo, Dost, Vura – Quixada, Keseru, Paulo.

În primul joc de verificare, CS Universitatea Craiova a pierdut, scor 2-4, meciul ȚSKA Sofia.

Mangia: Echipa a făcut un meci bun împotriva unui adversar foarte puternic

După joc, strategul echipei CS Universitatea Craiova, Devis Mangia, s-a declarat mulțumit de nivelul la care au ajuns elevii săi în acest moment al pregătirii.

„Au fost multe lucruri pozitive. Spun acest lucru deoarece eu cred că am lucrat foarte bine până acum. Echipa a făcut astăzi (ieri – n.r.) un meci bun împotriva unui adversar foarte puternic care este calificat în preliminariile Ligii Campionilor. Am avut o primă repriză foarte bună. Pot spune chiar că timp de 60 de minute am jucat bine. După a apărut o scădere normală în joc, având în vedere că am introdus în teren mai mulți jucători tineri. S-a văzut lipsa lor de experiență, mai ales în fața unui adversar de un nivel înalt. Tinerii au calitate, însă de aici trebuie să muncească, să crească și să acumuleze experiență, iar experiența se câștigă în astfel de partide. Echipa muncește și se observă că răspunde foarte bine la cerințele staff-ului tehnic, dar trebuie să muncim în continuare. Ludogorets este o echipă foarte bună. Sunt campionii Bulgariei, o echipă care joacă în preliminariile Ligii Campionilor, care a jucat în grupele Ligii, iar asta înseamnă că sunt o formație puternică”, a declarat Devis Mangia, pentru site-ul clubului.

Băluță: Suntem pe un făgaș bun

Mulțumit și totodată optimist s-a arătat și mijlocașul Alexandru Băluță

„Mă bucur că am reușit să fac un joc destul de bun. Zic că a fost un joc reușit, în special în prima repriză. Sunt de părere că am reușit să punem în practică tot ce am pregătit la antrenamente. Suntem pe un făgaș bun, am început să fim mai organizați, mai disciplinați tactic și eu zic că se vede asta în teren. Avem forță de atac. Eu unul mă simt foarte bine fizic, iar ușor ușor ne punem și mai bine la punct cu pregătirea fizică. Rezultatul contează mai puțin. Trebuie să ne pregătim în continuare și să ne gândim la ce avem de făcut în campionat. Nu am văzut golul lor. Am înțeles că a fost un penalti. A fost o greșeală din care trebuie să învățăm cu toții, chiar dacă în a doua repriză au intrat cei mici. Au și ei de învățat, dar și noi avem de învățat. Trebuie să ne punem la punct în continuare cu ceea ce am greșit și data viitoare să nu mai facem greșeli”, a declarat Alex Băluță, completat de Nicușor Bancu: „Am făcut o primă repriză foarte bună, ne-am creat multe ocazii și am avut chiar și o bară prin Ivan. Din păcate nu am reușit să înscriem, dar eu zic că a fost un antrenament foarte bun pentru această perioadă de acumulări. Terenul a fost unul foarte greu din cauza ploii, dar per total personal sunt mulțumit de ce am realizat până am ieșit din teren. Am vorbit între noi și ne-am bucurat fiindcă am pasat foarte bine, ne-am creat ocazii de joc, ceea ce în meciul trecut nu ne-a ieșit. Am dat peste jucători care an de an joacă în Liga Campionilor, foarte buni, iar ca să fii la nivelul lor trebuie să alergi mult”.